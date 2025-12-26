Tịch thu phương tiện của 2 thanh thiếu niên bốc đầu xe ở Đà Nẵng 26/12/2025 17:36

(PLO)- Cơ quan công an tịch thu phương tiện của hai thanh thiếu niên không có giấy phép lái xe, chạy xe máy bằng một bánh trên đường phố Đà Nẵng.

Ngày 26-12, Công an TP Đà Nẵng cho hay Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa xử phạt hai nam thanh thiếu niên không có giấy phép lái xe, điều khiển xe máy bằng một bánh.

Clip hai nam thanh niên bốc đầu xe được người dân ghi lại.

Trước đó, đường dây nóng Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận phản ánh của người dân qua video, ghi lại hình ảnh hai nam thanh niên điều khiển xe máy chạy bằng một bánh. Hành vi này gây mất trật tự, an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Lãnh đạo Phòng CSGT đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh. Trong các ngày 25 và 26-12, Đội Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT đã mời những người liên quan đến làm việc.

Người điều khiển phương tiện được xác định là NĐT (23 tuổi) và PHPT (15 tuổi, cùng ngụ phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Hai nam thanh thiếu niên làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận không có giấy phép lái xe. Chiều 24-12, tại đường Thuận Yến, cả hai điều khiển xe máy thực hiện hành vi chạy xe bằng một bánh.

Phòng CSGT Đà Nẵng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai người này về các lỗi điều khiển xe bằng một bánh đối với xe hai bánh và không có giấy phép lái xe.

Chủ phương tiện cũng bị lập biên bản lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. Cả hai xe máy vi phạm đều bị tịch thu. Riêng người giao xe bị phạt 9 triệu đồng.

Tại buổi làm việc, những người vi phạm đã thừa nhận hành vi sai phạm và cam kết không tái phạm.