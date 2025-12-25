Đà Nẵng công bố loạt sự kiện lễ hội đẳng cấp quốc tế năm 2026 25/12/2025 11:15

(PLO)- Trong năm 2026, ngành văn hóa, thể thao và du lịch Đà Nẵng sẽ tổ chức hơn 50 sự kiện lễ hội, trong đó có nhiều lễ hội đẳng cấp quốc tế.

Sáng 25-12, Sở VH-TT&DL Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai công tác ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2026.

Theo báo cáo, trong năm 2026, Đà Nẵng sẽ tổ chức hơn 50 sự kiện lễ hội, trong đó có một số sự kiện lớn như Lễ hội âm nhạc nghệ thuật dân gian và Lễ hội đèn lồng (dự kiến quý I); Lễ hội Đà Nẵng Food Tour (dự kiến tháng 3).

Ngày hội VH-TT&DL Đà Nẵng tổ chức tại Tam Kỳ (dự kiến tháng 4, dịp lễ hội mùa hoa sưa); Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng từ tháng 5 đến tháng 7; Lễ hội tuyệt vời Đà Nẵng (tháng 5); Liên hoan phim quốc tế châu Á (tháng 7).

Lễ hội sâm Ngọc Linh và dược liệu quốc tế Đà Nẵng (ngày 1 đến ngày 3-8); Diễn đàn công nghệ và đổi mới trong ngành khách sạn Horecfex 2026; Lễ hội Trung thu Đà Nẵng 2026 tại phường Hải Châu và phường Hội An;

Tuần lễ nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng (dự kiến quý III); Diễn đàn kết nối hàng không; Lễ hội chào năm mới và Lễ hội Tết Việt tại phường Hải Châu, phường Hội An và phường Tam Kỳ…

Năm 2026, Đà Nẵng đặt mục tiêu thu hút hơn 19 triệu lượt khách du lịch. Ảnh: TẤN VIỆT

Năm 2026, ngành VH-TT&DL Đà Nẵng đặt mục tiêu thu hút 19,1 triệu lượt khách du lịch, tăng 10,5% so với năm 2025. Trong đó, khách quốc tế 8,7 triệu lượt, khách nội 10,4 triệu lượt. Phấn đấu doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành năm 2026 đạt gần 70.000 tỉ đồng, tăng hơn 15% so với năm 2025.

TP tập trung quảng bá các sản phẩm mới chuyên sâu cho các thị trường, theo đúng phân khúc và xu hướng khách, hướng đến nâng cao trải nghiệm cho du khách. Đồng thời gia tăng nguồn khách chất lượng cao sau khi không gian du lịch và sản phẩm du lịch được mở rộng.

Đà Nẵng duy trì và gia tăng các đường bay, hãng bay quốc tế đến TP thông qua sân bay Đà Nẵng và sân bay Chu Lai; kết nối lượng khách quốc tế trên các chặng bay nội địa. Đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số đối với lượt truy cập, theo dõi và tương tác trên các trang web, mạng xã hội chuyên về truyền thông đến khách du lịch thuộc quản lý của Sở VH-TT&DL.

Điểm đến Đà Nẵng/Hội An phải nằm trong top đầu các lượt tìm kiếm về du lịch tại châu Á, Đông Nam Á và Việt Nam.