Công an bàn giao căn nhà đầu tiên trong ‘chiến dịch Quang Trung’ ở Đà Nẵng 24/12/2025 17:54

Chiều 24-12, tại xã Avương, Công an TP Đà Nẵng tổ chức lễ khánh thành, bàn giao căn nhà đầu tiên trong “chiến dịch Quang Trung” tại TP Đà Nẵng. Đây là chiến dịch thần tốc hỗ trợ sửa chữa và xây dựng nhà cho người dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ sớm ổn định cuộc sống.

Công an TP Đà Nẵng bàn giao căn nhà đầu tiên trong "chiến dịch Quang Trung". Ảnh: Cổng TTĐT Đà Nẵng

Căn nhà đầu tiên bàn giao cho gia đình anh Alăng Đích, được xây dựng kiên cố theo tiêu chí “3 cứng” – nền cứng, tường cứng, mái cứng; phù hợp điều kiện thời tiết khắc nghiệt và địa hình vùng cao, bảo đảm an toàn, bền vững lâu dài cho gia đình.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an và chính quyền địa phương.

Bà Thi khẳng định “chiến dịch Quang Trung” đang được triển khai nghiêm túc, thực chất, đúng tiến độ, bảo đảm không để người dân nào bị bỏ lại phía sau do thiên tai.

Chiến dịch được triển khai trong điều kiện địa hình hiểm trở, giao thông khó khăn, thời tiết mưa lạnh kéo dài, vật liệu xây dựng khan hiếm.

Tuy vậy, cán bộ chiến sĩ Công an TP, công an cơ sở cùng với các lực lượng phối hợp đã không quản gian khổ, bám địa bàn, thực hiện phương châm “3 cùng” cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân.

Bộ Công an hỗ trợ 50 triệu đồng cho mỗi căn nhà xây mới do lực lượng công an trực tiếp thi công. Ảnh: Cổng TTĐT Đà Nẵng

Công an đã làm việc ngày đêm, tranh thủ từng khoảng thời gian thuận lợi, thậm chí chủ động căng bạt che mưa, che gió ngay tại công trường để duy trì thi công liên tục.

“Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với gia đình anh Alăng Đích, mà còn là minh chứng sinh động cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và chính quyền TP đối với nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai”, bà Thi nhấn mạnh.

Dịp này, Bộ Công an hỗ trợ 50 triệu đồng cho mỗi căn nhà xây mới do lực lượng công an trực tiếp thi công. Lãnh đạo TP, Công an TP và chính quyền địa phương cũng trao quà mừng tân gia, chung vui cùng gia đình anh Alăng Đích trong ngày nhận nhà mới.