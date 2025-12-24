Tòa tuyên án đối với 2 cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng 24/12/2025 15:58

(PLO)- HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng mức án 7 năm tù về tội nhận hối lộ.

Chiều 24-12, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 28 bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ liên quan TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số đơn vị liên quan.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng mức án 7 năm tù về tội nhận hối lộ. Cùng tội danh này, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Tấn Hoàng bị xử phạt 3 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

Bị cáo Lê Phước Thạnh, Cựu Phó Viện trưởng VKSND Cấp cao Đà Nẵng bị tuyên phạt 3 năm tù về tội nhận hối lộ, 5 năm 6 tháng tù về tội môi giới hối lộ, tổng hợp hình phạt là 8 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga, cựu Phó Trưởng phòng TAND Cấp cao Đà Nẵng bị xử phạt 6 năm 6 tháng tù về tội môi giới hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Tiến Vy, là người đưa hối lộ để được giảm án, HĐXX xử phạt bị cáo 2 năm 6 tháng tù về tội đưa hối lộ. Bị cáo còn phải chấp hành 11 tháng cải tạo không giam giữ trong vụ án khác. HĐXX xác định 3 ngày cải tạo không giam giữ bằng 1 ngày cải tạo giam giữ. Thời gian bị cáo phải chấp hành hình phạt của bản trước đó là 3 tháng 20 ngày giam giữ. Tổng hợp hình phạt với vụ án này, bị cáo Nguyễn Tiến Vy phải chấp hành hình phạt 2 năm 9 tháng 20 ngày tù.

Các bị cáo khác nhận mức án treo, hoặc bị xử phạt bằng thời hạn giam giữ, hoặc nhận mức án tù cao nhất là 5 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 3-2022 đến tháng 5-2024, 28 bị cáo đã có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền 11,4 tỉ đồng để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ.

Trong đó, bị cáo Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp nhận hối lộ hoặc thông qua môi giới nhận hối lộ với tổng số tiền 970 triệu đồng để giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ. Bị cáo Lê Phước Thạnh, cựu Phó Viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhận hối lộ 400 triệu đồng để đề ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm. Ông Thạnh còn môi giới hối lộ trong 2 vụ án khác với tổng số tiền 3,5 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga lợi dụng nhiều mối quan hệ quen biết nhận tiền làm cầu nối trung gian cho các bị cáo, bị án, đương sự hoặc người quen kết nối đến những người có thẩm quyền giải quyết vụ án. Từ đó, giúp cho các bị cáo, bị án hoặc đương sự trong các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại được xét xử theo có lợi. Bà Nga đã mối giới hối lộ trong 15 vụ án với tổng số tiền hơn 8 tỉ đồng để hưởng lợi.

Trong số các bị cáo, có 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và TAND địa phương; 3 bị cáo nguyên là kiểm sát viên, nhân viên ngành kiểm sát; 2 bị cáo nguyên là chấp hành viên, công chức cơ quan thi hành án dân sự; 4 bị cáo là luật sư, nhân viên Văn phòng luật sư; 9 bị cáo là các bị cáo, đương sự, người nhà bị cáo hoặc đương sự trong các vụ án khác.