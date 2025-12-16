Cựu phó chánh án cấp cao Đà Nẵng Phạm Việt Cường bị đề nghị 7-8 năm tù 16/12/2025 15:44

(PLO)- VKS đề nghị khi quyết định hình phạt, HĐXX xem xét mức hình phạt đối với các bị cáo thuộc nhóm nhận hối lộ cao nhất, tiếp đến là môi giới hối lộ và đưa hối lộ...

Chiều 16-12, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử 28 bị cáo trong vụ án đưa, nhận, môi giới hối lộ liên quan đến TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

HĐXX đã kết thúc phần xét hỏi và chuyển sang phần tranh luận. Trước khi tranh luận, đại diện VKS luận tội và đề nghị mức án với các bị cáo.

Bị cáo Phạm Việt Cường (hàng đầu, thứ 3 từ trái qua) cùng các bị cáo khác tại tòa. Ảnh: HOÀNG HUY

Đại diện VKS đề nghị xử phạt bị cáo Phạm Việt Cường, cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng 7-8 năm tù; xử phạt bị cáo Phạm Tấn Hoàng, cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng 3-4 năm tù, cùng về tội nhận hối lộ.

Bị cáo Lê Phước Thạnh, cựu kiểm sát viên cao cấp, phó viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại, VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng bị đề nghị 3-4 năm tù về tội nhận hối lộ, 3-4 năm tù về tội môi giới hối lộ. Tổng hợp hình phạt là 6-8 năm tù.

Ở tội môi giới hối lộ, bị cáo Nguyễn Thị Nga, cựu phó trưởng Phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị đề nghị 6-7 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hữu Thanh, cựu kiểm sát viên, phó trưởng Phòng 2 VKSND tỉnh Đắk Lắk bị đề nghị 4-5 năm tù.

Bị cáo Dương Anh Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty K-Homes bị đề nghị 5-6 năm tù về tội nhận hối lộ.

Đại diện VKS đánh giá vụ án xảy ra trong thời gian dài, với sự câu kết của nhiều người trong và ngoài cơ quan tố tụng với tổng số tiền đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ là đặc biệt lớn (hơn 11 tỉ đồng), để giải quyết nhiều vụ án dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đúng đắn, bình thường, tính chuẩn mực của cơ quan Nhà nước, làm thoái hóa, biến chất đội ngũ cán bộ, công chức; tham nhũng, tiêu cực xảy ra trong chính cơ quan tư pháp.

Điều này làm giảm hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, tham nhũng; giảm uy tín của các cơ quan thực thi pháp luật, ảnh hưởng đến sự công bằng của pháp luật, làm xói mòn niềm tin của Nhân dân đối với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Người đưa hối lộ có vai trò là người khởi xướng, là nguồn cơn làm thoái hóa biến chất đội ngũ cán bộ, công chức. Người môi giới hối lộ được xác định là người trung gian giữa những người đưa hối lộ và người nhận hối lộ để thực hiện hành vi đưa và nhận hối lộ.

Đây là hành vi giúp sức, tiếp tay cho nhiều tội phạm, kể cả tội đưa hối lộ và nhận hối lộ. Người nhận hối lộ là người lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, phá vỡ sự công bằng và nghiêm minh của pháp luật.

Các bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có sự hiểu biết pháp luật nhất định, thậm chí còn nhiều bị cáo từng là chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật, nhưng vì động cơ cá nhân, vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội của mình.

VKS đề nghị khi quyết định hình phạt, HĐXX xem xét mức hình phạt đối với các bị cáo thuộc nhóm nhận hối lộ cao nhất, tiếp đến là môi giới hối lộ và đưa hối lộ.

Vụ án này có 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và TAND địa phương; 3 bị cáo nguyên là kiểm sát viên, nhân viên ngành kiểm sát nhân dân; 2 bị cáo nguyên là chấp hành viên, công chức cơ quan thi hành án dân sự; 4 bị cáo là luật sư, nhân viên Văn phòng luật sư; 9 bị cáo là các bị cáo, đương sự, người nhà bị cáo hoặc đương sự trong các vụ án khác.