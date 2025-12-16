Nhận hối lộ, cựu phó chánh án xin được áp dụng chế định 'phạm tội chưa đạt' 16/12/2025 09:15

(PLO)- Cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng thừa nhận hành vi sai trái nhưng xin HĐXX áp dụng chế định "phạm tội chưa đạt" vì có việc nhận tiền nhưng đã trả lại trước khi xét xử.

Ngày 16-12, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử 28 bị cáo trong vụ án đưa, nhận, môi giới hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. HĐXX tiếp tục thẩm vấn các bị cáo.

Trước đó, vào cuối giờ chiều ngày 15-12, HĐXX đã xét hỏi đối với bị cáo Phạm Việt Cường, cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. Theo cáo buộc, bị cáo Phạm Việt Cường đã nhận hối lộ trong 5 vụ án với tổng số tiền là 980 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Rút đơn tố cáo không kịp

Bị truy tố tội môi giới hối lộ, tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Minh Phương (cựu thư ký, trưởng Phòng Hành chính - Tư pháp, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) khai đã nhờ ông Cường giúp 3 vụ án.

Vụ án giết người, bị cáo Phương đã nhờ ông Phạm Việt Cường giảm án cho 2 bị cáo và đưa 220 triệu đồng. Kết quả, 2 bị cáo mỗi người được giảm 2 năm tù.

Vụ án bà Khổng Thị Lan bị truy tố về tội đánh bạc, bị cáo Phương nhờ ông Cường giúp cho bị cáo được hưởng án treo. Ông Cường nhận 100 triệu đồng và khi xét xử phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm, giúp bà Lan được hưởng án treo.

Đối với vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại của Công ty K-Homes, bị cáo Phương nhờ ông Cường giúp và chuyển khoản 150 triệu đồng. Tuy nhiên, do sự việc bất thành, ông Cường đã trả lại 150 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Cường còn nhận lời giúp bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà (bị truy tố tội đưa hối lộ) giữ nguyên bản án sơ thẩm và nhận 400 triệu đồng. Sau này, việc không thành, ông Cường trả lại số tiền trên cho bà Hà.

Theo cáo trạng, sau khi trả lại 400 triệu đồng lần 1, bà Hà có đơn tố cáo ông Cường và yêu cầu phải trả lại tiền. Do vậy, ông Cường đã đưa cho bà Hà 400 triệu đồng lần thứ 2.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo Hà nói rằng đây là khoản tiền vay của vợ chồng ông Cường do thấy Hà trong hoàn cảnh túng quẫn. Nữ bị cáo nói “xin lỗi anh Cường và gia đình” vì không hiểu biết pháp luật nên mới tố cáo ông Cường, nhưng sau đó rút đơn tố cáo đã không kịp.

Tại phiên tòa, vợ chồng ông Phạm Việt Cường cũng nói rằng đây là khoản vay nợ do 2 gia đình là chỗ thân thiết, chơi lâu. Khi vay nợ không có giấy tờ.

Thẩm phán chạy án cho vợ

Tháng 3-2023, sau khi nữ thẩm phán Đ.T.T.H của TAND Pleiku cũ, tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm một vụ án dân sự, cấp phúc thẩm đã tuyên hủy toàn bộ. Người thua kiện làm đơn xin giám đốc thẩm, giữ nguyên án sơ thẩm.

Với mục đích không làm ảnh hưởng đến việc bổ nhiệm lại chức danh Thẩm phán đối với bà H, chồng bà là ông Nguyễn Xuân Hưng, khi đó là Chánh án TAND huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai đã tìm người giúp để hủy án phúc thẩm, giữ nguyên án sơ thẩm.

Việc này đến tay bị cáo Nguyễn Thị Nga (cựu phó Phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng). Bà Nga nhờ ông Cường giúp.

Ông Cường nhận 100 triệu đồng và sau đó ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm vụ án trên theo hướng giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tuy nhiên, HĐXX giám đốc thẩm lại tuyên theo hướng hủy án phúc thẩm để xử lại, không như mong muốn của ông Hưng. Do đó, ông Cường đã trả lại 50 triệu đồng.

Trình bày trước tòa, ông Cường nói rằng khi được bà Nga nhờ, ông đã nghiên cứu hồ sơ, nhận thấy có căn cứ nên báo Chánh án và được Chánh án đồng ý.

Nhưng sau này ra giám đốc thẩm không như mong muốn nên ông đã trả lại 50 triệu đồng. Còn lại 50 triệu đồng, ông Cường nói rằng “đã đưa Chánh án, không có chứng cứ chứng minh nên tôi phải chịu”.

Trả lời Tòa, ông Nguyễn Xuân Hưng nói vì lo cho vợ bị sửa án nhiều quá sẽ không được bổ nhiệm lại chức danh Thẩm phán và vì “thấy vợ buồn, trầm cảm” nên đi nhờ vả. Ông Hưng bị truy tố tội đưa hối lộ. Vợ ông Hưng không bị xử lý.

Cáo buộc cũng xác định có 2 vụ án ông Cường không thực hiện được theo yêu cầu của người đưa hối lộ do chỉ đạo của người có thẩm quyền. Do vậy, ông Cường đã trả lại 550 triệu đồng cho người đưa hối lộ.

Về 5 vụ việc này, ông Cường nói rằng “hành vi của tôi là sai trái, tôi thừa nhận” nhưng xin HĐXX áp dụng chế định "phạm tội chưa đạt" vì có vụ việc cầm tiền nhưng đã trả lại.

"Khi tôi nhận giúp, tôi đã báo cáo lãnh đạo, lãnh đạo đồng ý tôi mới dám nhận, Nhưng tôi nhận xong lãnh đạo lại không đồng ý. Theo nguyên tắc không giúp được thì phải trả lại tiền cho người ta. Tôi đã trả trước khi xét xử các vụ án đó" - ông Cường trình bày.

Về số tiền được hưởng lợi, ông Cường cho rằng thực tế chỉ có 220 triệu đồng, "còn lại đưa lãnh đạo", nhưng do không chứng minh được nên chịu cả, xin khắc phục toàn bộ.

Đối với hành vi của lãnh đạo, thẩm phán TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và những người liên quan khác chưa được làm rõ, VKSND Tối cao đã ra quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục xử lý.