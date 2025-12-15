Cựu thẩm phán Ngô Văn Nam: 'Bị cáo không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy...' 15/12/2025 16:46

(PLO)- "Bị cáo không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Vì thương hoàn cảnh chồng bị tuyên tử hình, cháu gái nhận 20 năm tù, chị gái thì phải chăm lo cho 2 cháu nhỏ, nên mới làm vậy" - cựu thẩm phán Ngô Văn Nam Nam nói tại tòa.

Chiều 15-12, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm 28 bị cáo trong vụ án hối lộ liên quan đến TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Một bị cáo được dẫn giải tới phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

HĐXX thẩm vấn bị cáo Ngô Văn Nam, cựu thẩm phán TAND TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) về hành vi môi giới hối lộ liên quan đến cháu gái ông này - Lê Trang Mỹ Dung.

Bị cáo Nam khai hành vi của ông liên quan đến bản án của cháu gái Lê Trang Mỹ Dung, bị TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt 20 năm tù, còn chồng bị tuyên tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bản án sơ thẩm tuyên tịch thu tài sản là quyền sử dụng thửa đất đứng tên Lê Trang Mỹ Dung. Bị cáo này và những người khác trong vụ án đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được trả lại thửa đất này.

Sau khi gửi đơn kháng cáo, Dung nói với cậu ruột là bị cáo Ngô Văn Nam “nhờ người có thẩm quyền" giúp. Bị cáo Nam đã đặt vấn đề và được Nguyễn Thị Nga, cựu phó Phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, đồng ý giúp trả lại thửa đất cho Lê Trang Mỹ Dung với chi phí 250 triệu đồng.

Ngày 22-5-2024, Dung nhờ mẹ chuyển khoản cho bị cáo Nga 250 triệu đồng, song không nói cho mẹ ruột biết mục đích chuyển tiền.

Sau đó, bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên sửa bản án sơ thẩm, không tịch thu sung công quỹ mà tiếp tục kê biên thửa đất của Lê Trang Mỹ Dung để đảm bảo thi hành án.

Trước tòa, bị cáo Nam thừa nhận cáo buộc của cơ quan công tố về hành vi cũng như diễn biến sự việc trên. Ông Nam nói rằng Dung là con của chị gái ruột. Sau khi cháu gái nhờ, bị cáo nhớ tới đồng nghiệp là bị cáo Nguyễn Thị Nga và gọi điện nhờ giúp rồi gửi cho bị cáo Nga nội dung bản án sơ thẩm, Nga nói sẽ nghiên cứu.

Ông Nam khai khá lâu sau không thấy bà Nga phản hồi và khi bị cháu gái giục, ông Nam gọi điện lại cho bà Nga. Bà Nga cho biết không thể giảm án, nhưng phần đất bị tịch thu có thể giúp được. Thời gian sau, bà Nga nói lại “số tiền hơi nhiều...".

Sau đó, ông Nam chuyển lời cho Dung và để Dung liên hệ với bà Nga, bản thân ông Nam không rõ hai bên chuyển tiền thế nào.

"Bị cáo không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Vì thương hoàn cảnh chồng bị tuyên tử hình, cháu gái nhận 20 năm tù, chị gái thì phải chăm lo cho 2 cháu nhỏ, nên mới làm vậy" - ông Nam nghẹn ngào.

Chủ tọa phiên tòa cho biết bị cáo là người am hiểu tố tụng và rất dễ hiểu trong trường hợp mảnh đất không phải do dùng tiền phạm tội mà có để mua thì toà sẽ tuyên trả lại.

Lúc này, bị cáo Nam càng thêm nghẹn ngào, khiến chủ tọa phải nhắc nhở "bị cáo cần bình tĩnh". Cuối cùng, cựu thẩm phán nói rằng rất ân hận và mong HĐXX khoan hồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga bị cáo buộc môi giới hối lộ 15 vụ án.

Đối với vụ việc này, bà Nguyễn Thị Nga nói khi được nhờ, bị cáo xét thấy do đồng nghiệp nhờ, cùng với đó do hoàn cảnh rất đáng thương của gia đình Dung nên giúp đỡ mà “không lấy đồng nào”.

Với nghiệp vụ của bản thân, bị cáo cũng nhận thấy bản án sơ thẩm tuyên tịch thu mảnh đất là không đúng nên nhận lời giúp.

Về số tiền 250 triệu đồng đã nhận, bà Nga đã đưa cho thẩm phán, người giải quyết phúc thẩm vụ án của Lê Trang Mỹ Dung. Việc đưa tiền ở phòng của thẩm phán này nhưng không có ai làm chứng.

Đối với Lê Trang Mỹ Dung đã có hành vi đưa hối lộ, cơ quan công tố không xử lý do người này trình báo trước khi vụ việc bị phát giác.