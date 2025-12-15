Cựu phó chánh án cấp cao đối chất với cựu thuộc cấp tại tòa 15/12/2025 16:09

(PLO)- Cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Tấn Hoàng phủ nhận cáo buộc nhận 80 triệu đồng từ thuộc cấp Nguyễn Thị Nga, đồng thời cho rằng ông đã xét xử giám đốc thẩm đúng pháp luật.

Chiều 15-12, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm 28 bị cáo trong vụ án hối lộ liên quan đến TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. HĐXX bắt đầu thẩm vấn các bị cáo.

Trong vụ án này, các bị cáo từng là thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, luật sư, các bị cáo, đương sự, người nhà bị cáo hoặc đương sự trong các vụ án khác đã thực hiện 20 vụ đưa, nhận, môi giới hối lộ để giải quyết vụ án theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

Cựu phó phòng nhận tội

Trong số 28 bị cáo, bị cáo Bùi Thị Phương, cựu thư ký Chi cục THADS huyện Vĩnh Linh cũ, tỉnh Quảng Trị bị cáo buộc môi giới hối lộ 135 triệu đồng để nhờ xét xử giám đốc thẩm hủy bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Quảng Trị.

Theo cáo trạng, nội dung vụ án liên quan là tranh chấp hợp đồng đặt cọc thửa đất. Bản án sơ thẩm và phúc thẩm đều chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Bị đơn là ông Nguyễn Văn Cường đã cùng 2 người góp tiền mua đất là bà Hoàng Thị Diệu và bà Nguyễn Thị Nhàn thống nhất nhờ người có thẩm quyền giúp hủy các bản án trên. Sau đó, ông Cường và bà Diệu đã đến nhờ bị cáo Phương.

Tại phiên tòa, bà Phương thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố. Bà Phương khai là bạn đại học với bị cáo Nguyễn Thị Nga (cựu phó Phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng). Sau khi được ông Cường, bà Diệu nhờ, Phương liên hệ với bà Nga nhờ giúp.

Bị cáo Nga đồng ý và yêu cầu đưa 135 triệu đồng. Sau khi nhận 135 triệu đồng từ ông Cường, bà Diệu, bị cáo Phương đã chuyển tiền cho Nga 2 lần tổng số tiền 130 triệu đồng.

Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Thị Nga thừa nhận lời khai của bị cáo Phương. Bà Nga khai có sang phòng làm việc gặp ông Phạm Tấn Hoàng (khi đó là thẩm phán, chủ tọa phiên giám đốc thẩm, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) nói rằng “có vụ việc của bạn em nhờ anh xem xét có căn cứ không”. Ông Hoàng trả lời “để nghiên cứu”.

Sau khi “nghiên cứu”, ông Hoàng trả lời có căn cứ và đồng ý giúp. Quá trình trao đổi, bà Nga không trao đổi về tiền bạc, chỉ nhờ giúp.

Bà Nga khai rằng sau khi nhận tiền từ bị cáo Phương, bà sang phòng làm việc của ông Phạm Tấn Hoàng đưa 80 triệu đồng.

Tháng 1-2024, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm, tuyên sửa bản án dân sự phúc thẩm, bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Sau khi có kết quả, bà Diệu, ông Cường, bà Nhàn cùng góp 10 triệu đồng chuyển khoản cho bị cáo Phương để cảm ơn.

Trình bày trước tòa, bà Diệu, ông Cường nói rằng họ tình nguyện cám ơn bị cáo Phương và không có ý kiến gì về số tiền bị cáo Phương hưởng lợi. Họ xin tòa giảm nhẹ cho bị cáo.

Cựu phó chánh án khẳng định đã xử đúng pháp luật và không nhận tiền

Trả lời HĐXX, bị cáo Phạm Tấn Hoàng phủ nhận lời khai của bị cáo Nga. Ông Hoàng nói rằng “lời khai của bị cáo Nga hoàn toàn không đúng”.

Ông Hoàng phủ nhận việc bị cáo Nga có nhờ giúp. Theo ông Hoàng, bị cáo Nga là đồng nghiệp, việc bị cáo Nga có gửi tin nhắn gì là quyền của bà Nga, bị cáo Hoàng không lưu tâm. Ông Hoàng cũng khẳng định là ông không nhận 80 triệu đồng từ bà Nga.

Đối chất với lời khai này, bị cáo Nga nói rằng bà đã đưa tiền trong phòng làm việc của ông Hoàng nhưng không có ai chứng kiến. Bà Nga nói bà không gọi điện nhưng có nhắn tin cho ông Hoàng và ông Hoàng không trả lời.

“Tôi không có tài liệu để chứng minh. Kết quả giải quyết đúng như chị Phương nhờ và quá trình tôi đều thông báo cho Phương” - bà Nga khai.

Trước lời khai này, ông Hoàng vẫn khẳng định ông không hề nhận tiền và đã xét xử theo pháp luật. Sau này, hai bên có khiếu nại và VKS đã rút hồ sơ về xem xét. “Kết quả là tôi đã xét xử đúng pháp luật” - ông Hoàng nói.

Phiên tòa vẫn đang diễn ra...