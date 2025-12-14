Truy tố nữ chủ tịch dùng dự án sâm Ngọc Linh thu được 1.300 tỉ đồng 14/12/2025 12:32

(PLO)- Nhiều nhà đầu tư khi được trả lãi cao đã tin tưởng vào cam kết của bà Hạnh để tiếp tục đầu tư; thực chất bà Hạnh lấy tiền của người trước, trả cho người sau để duy trì niềm tin nhằm kéo dài hành vi lừa đảo.

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Mỹ Hạnh (chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, năm 2017, bị can Phạm Mỹ Hạnh thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh với mục đích sử dụng pháp nhân để kêu gọi, huy động vốn của các nhà đầu tư.

Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch Công ty Mỹ Hạnh, khi chưa bị khởi tố. Ảnh: Mỹ Hạnh Group

Bà Mỹ Hạnh là chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty. Công ty Mỹ Hạnh có ba loại hợp đồng huy động vốn gồm Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; Hợp đồng vay vốn; Hợp đồng trồng cây sâm.

Tại thời điểm bắt đầu huy động tiền, Công ty Mỹ Hạnh không có dự án trồng cây sâm Ngọc Linh, cũng chưa ký hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp nào thực hiện dự án trồng cây sâm Ngọc Linh.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ tháng 8-2020 đến tháng 3-2023, Phạm Mỹ Hạnh có hành vi đưa ra thông tin gian dối, tổ chức nhiều cuộc hội thảo giới thiệu, quảng bá về việc Công ty Mỹ Hạnh đang triển khai dự án trồng cây sâm Ngọc Linh tại tỉnh Kontum, tỉnh Quảng Nam.

Phạm Mỹ Hạnh giới thiệu đây là là thương hiệu quốc bảo Việt Nam để phục vụ cho người dân Việt Nam sử dụng. Đồng thời, giới thiệu công ty xuất khẩu mặt hàng sâm Ngọc Linh ra nước ngoài, hoạt động kinh doanh có hiệu quả và lấy tiền lợi nhuận từ hoạt động của công ty để trả lãi cho các nhà đầu tư. Hiện công ty đang cần vốn để hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bị can cam kết lợi nhuận lớn, trả lãi cao tùy theo từng hợp đồng khách hàng ký với mức lãi suất chênh lệch từ 2%-4%/tháng tương đương từ 24%-48%/năm, tiền lãi suất sẽ được trả hàng tháng cho nhà đầu tư đến khi hết hạn hợp đồng.

Nhiều nhà đầu tư khi được trả lãi cao đã tin tưởng vào cam kết của bà Hạnh để tiếp tục đầu tư. Nhưng thực chất bà Hạnh lấy tiền của người trước, trả cho người sau để duy trì niềm tin nhằm kéo dài hành vi lừa đảo

Sau khi ký hợp đồng góp vốn và nhận tiền của các nhà đầu tư, Hạnh dùng thủ đoạn sử dụng một phần đã nhận để ký kết các hợp đồng mua bán, hợp đồng đầu tư với các Công ty TNHH Win - Win, Công ty TNHH Sâm Sâm, Công ty CP Nông sản Trà My được cấp phép trồng sâm Ngọc Linh. Nhưng sau đó, Công ty Mỹ Hạnh không không thực hiện theo hợp đồng.

Việc ký hợp đồng chỉ nhằm mục đích để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư là công ty Mỹ Hạnh có dự án thật.

Số tiền còn lại Hạnh sử dụng trả tiền hoa hồng cho trung gian giới thiệu, trả tiền gốc và lãi cho các nhà đầu tư, sử dụng vào mục đích cá nhân hết.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 8-2020 đến tháng 3-2023, bà Hạnh đã ký 3623 hợp đồng với 1.213 nhà đầu tư, thu được tổng số tiền 1.279 tỉ đồng. Tuy nhiên, bị can đã trả tiền gốc, lãi và tặng kèm voucher cho một số nhà đầu tư.

Tài liệu điều tra thể hiện còn 2.346 hợp đồng với 1.093 nhà đầu tư chưa được tất toán tổng số tiền 850 tỉ đồng.

Hiện cơ quan điều tra đã ghi được lời khai của 298 nhà đầu tư góp vốn với tổng số tiền 241 tỉ đồng. Với các nhà đầu tư đã ghi được lời khai, bà Hạnh trả gốc và lợi nhuận cho 255 nhà đầu tư với tổng số tiền là 46 tỉ đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 194 tỉ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Các bị hại đề nghị xử lý Hạnh theo quy định của pháp luật và phải trả cho các bị hại số tiền còn chiếm đoạt.