Hình ảnh đầu tiên trước phiên xử 2 cựu phó chánh án TAND Cấp cao Đà Nẵng 15/12/2025 12:38

(PLO)- Sáng 15-12, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao Đà Nẵng với bị cáo là các cựu thẩm phán, kiểm sát viên và luật sư...

Video: Hình ảnh đầu tiên trước phiên xử 2 cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ trong vụ án này xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố khác, kéo dài trong thời gian dài, trên phạm vi địa bàn rộng. Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, với tổng số tiền đặc biệt lớn.

Cụ thể, từ tháng 3-2022 đến tháng 5-2024, 28 bị cáo đã thực hiện các hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 11,4 tỉ đồng để can thiệp, tác động việc giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ.