Cháy du thuyền trên sông Sài Gòn, cột khói bốc cao hàng chục mét 07/01/2026 17:28

(PLO)- Một du thuyền đang neo đậu trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM bốc cháy dữ dội, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm con tàu, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Chiều 7-1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong toả hiện trường, triển khai phương án chữa cháy và điều tra nguyên nhân vụ cháy du thuyền xảy ra trên sông Sài Gòn, đoạn gần cầu Sài Gòn, phường Thạnh Mỹ Tây.

VIDEO: Cháy du thuyền trên sông Sài Gòn, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 10 cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bùng lên từ một du thuyền đang neo đậu trên sông Sài Gòn, cách cầu Sài Gòn khoảng 200 m.

Chỉ trong ít phút, ngọn lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ du thuyền, kèm theo cột khói đen bốc cao.

Du thuyền neo đậu trên sông Sài Gòn bốc cháy dữ dội, ngọn lửa bao trùm, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Ảnh: PHẠM HẢI

Nhiều người quanh khu vực tìm nhiều cách chữa cháy nhưng bất thành, sau khoảng 10 phút, đám cháy phát triển mạnh, thiêu rụi gần như toàn bộ du thuyền.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa.

Cảnh sát sử dụng cano tiếp cận đám cháy. Ảnh: PHẠM HẢI

Đến khoảng 16 giờ 35, đám cháy vẫn diễn biến phức tạp, ngọn lửa lớn, gây khó khăn cho lực lượng chữa cháy.

Theo người dân địa phương, du thuyền bị cháy đang hoạt động kinh doanh nhà hàng trên sông. Vụ việc không ghi nhận thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: HẢI NHI

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.