Cháy bãi rác tự phát hàng trăm mét vuông trong khu dân cư ở TP.HCM 27/12/2025 19:42

(PLO)- Một bãi rác tự phát nằm sát khu dân cư ở phường Đông Hòa, TP.HCM bất ngờ bốc cháy dữ dội, cột khói cao hàng chục mét, gây mất điện nhiều hộ dân.

Ngày 27-12, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 33, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa hiện trường, triển khai phương án chữa cháy và điều tra nguyên nhân vụ cháy bãi rác tự phát rộng hàng trăm mét vuông xảy ra trong khu dân cư trên địa bàn phường Đông Hòa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 16 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ một bãi rác tự phát nằm trong đường hẻm trên đường Đỗ Mười, phường Đông Hòa, TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút, người dân sinh sống xung quanh đến kiểm tra thì thấy lửa cháy lớn, cột khói cao hàng chục mét. Nhiều người dân đã cố gắng dùng nước và các phương tiện thô sơ để dập lửa nhưng không thành, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng nên đã trình báo cơ quan chức năng. Ảnh: PHẠM HẢI

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 33, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), đã điều động ba xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, triển khai phương án chữa cháy, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang khu dân cư lân cận. Ảnh: PHẠM HẢI

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai nhiều phương án chữa cháy, tiếp cận khu vực cháy, triển khai đội hình phun nước dập lửa tại bãi rác tự phát, nỗ lực khống chế đám cháy trong khu dân cư. Ảnh: PHẠM HẢI

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực bãi rác được quây tạm bằng tôn, diện tích hàng trăm mét vuông, nằm sát nhiều nhà dân trong hẻm nhỏ. Do bãi rác chứa nhiều vật liệu dễ cháy như thùng xốp, bao bì, chăn nệm…, lửa bén rất nhanh. Một số vị trí rác chất cao hơn 2 m khiến công tác tiếp cận, dập lửa gặp nhiều khó khăn. Ảnh: PHẠM HẢI

Vụ cháy cũng khiến hàng chục hộ dân trong khu vực bị mất điện. Để bảo đảm an toàn, lực lượng Cảnh sát PCCC cùng Công an phường Đông Hoà đã đi từng nhà vận động, yêu cầu người dân tạm thời rời khỏi khu vực đang cháy, phòng ngừa sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Ảnh: PHẠM HẢI

Lực lượng Cảnh sát PCCC mang mặt nạ phòng độc, đeo bình ô xy tiếp cận hiện trường, phun nước dập lửa tại bãi rác tự phát rộng hàng trăm mét vuông trong khu dân cư, hạn chế cháy lan và bảo đảm an toàn cho người dân. Ảnh: PHẠM HẢI

Người dân sinh sống trong khu vực cho biết, bãi rác tự phát này đã tồn tại nhiều năm, thường xuyên có người đến đổ trộm rác, gây ô nhiễm môi trường, phát sinh ruồi muỗi và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.