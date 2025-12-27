Cháy bãi rác tự phát hàng trăm mét vuông trong khu dân cư ở TP.HCM
PHẠM HẢI
(PLO)- Một bãi rác tự phát nằm sát khu dân cư ở phường Đông Hòa, TP.HCM bất ngờ bốc cháy dữ dội, cột khói cao hàng chục mét, gây mất điện nhiều hộ dân.
Ngày 27-12, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 33, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa hiện trường, triển khai phương án chữa cháy và điều tra nguyên nhân vụ cháy bãi rác tự phát rộng hàng trăm mét vuông xảy ra trong khu dân cư trên địa bàn phường Đông Hòa.
Phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút, người dân sinh sống xung quanh đến kiểm tra thì thấy lửa cháy lớn, cột khói cao hàng chục mét. Nhiều người dân đã cố gắng dùng nước và các phương tiện thô sơ để dập lửa nhưng không thành, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng nên đã trình báo cơ quan chức năng. Ảnh: PHẠM HẢI
Vụ cháy cũng khiến hàng chục hộ dân trong khu vực bị mất điện. Để bảo đảm an toàn, lực lượng Cảnh sát PCCC cùng Công an phường Đông Hoà đã đi từng nhà vận động, yêu cầu người dân tạm thời rời khỏi khu vực đang cháy, phòng ngừa sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Ảnh: PHẠM HẢI
Lực lượng Cảnh sát PCCC mang mặt nạ phòng độc, đeo bình ô xy tiếp cận hiện trường, phun nước dập lửa tại bãi rác tự phát rộng hàng trăm mét vuông trong khu dân cư, hạn chế cháy lan và bảo đảm an toàn cho người dân. Ảnh: PHẠM HẢI
Người dân sinh sống trong khu vực cho biết, bãi rác tự phát này đã tồn tại nhiều năm, thường xuyên có người đến đổ trộm rác, gây ô nhiễm môi trường, phát sinh ruồi muỗi và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.