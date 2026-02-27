Chủ tịch Nguyễn Văn Được yêu cầu không lạm dụng đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ để tổ chức sự kiện 27/02/2026 18:51

Chiều 27-2, tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2-2026, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã có chỉ đạo về việc tổ chức các chương trình, sự kiện trên phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Lê Lợi.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu không lạm dụng đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ để tổ chức sự kiện. Ảnh: HÀ THƯ

Trước đó, ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết việc tổ chức lễ hội dịp Tết Bính Ngọ dường như “bội thực, quá tải” tại khu trung tâm do thiếu quy hoạch, định hướng. Việc tổ chức đường hoa, đường sách là đúng, cần thiết nhưng có gây ô nhiễm tiếng ồn, gây khó chịu cho người dân.

Ông đề nghị rút kinh nghiệm năm sau khi tổ chức lễ hội cần có thời gian lắng lại, tránh tổ chức liên tục ở đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ. “Bản thân ngành văn hóa cũng thấy cần tiếp thu, điều chỉnh để tạo ra chất lượng lễ hội, không gian văn hóa tốt hơn” – ông Nhựt nói.

Bày tỏ đồng tình với đề xuất của ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Nguyễn Văn Được đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao trong năm 2027 và về sau, xem lại việc sử dụng đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ làm nơi tổ chức sự kiện.

“Từ nay về sau, dứt khoát không sử dụng đường Lê Lợi cho các mục đích, trừ trường hợp UBND TP cho phép. Còn đường Nguyễn Huệ thì được sử dụng cho các sự kiện quan trọng của TP”- ông nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, đúng như nhìn nhận của Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, việc tổ chức dày đặc các sự kiện trên hai tuyến đường này gây ô nhiễm tiếng ồn, khiến người dân rất khó chịu. “Chúng ta đừng lạm dụng quá nhiều. Gọi là phố đi bộ nhưng người dân không đi bộ được vì nhiều sự kiện tổ chức, thậm chí hội chợ cũng tổ chức ở đây” – ông nói.

Ông kể: Tôi từng là nạn nhân, vì gấp quá nên phải xuống xe đi bộ về đây (trụ sở UBND TP.HCM – PV). Các nguyên lãnh đạo cũng thường xuyên phản ánh về tình trạng kẹt xe ở các tuyến đường này, kể cả khách nước ngoài cũng thấy phiền hà.

Ông cho biết có trường hợp gọi điện đến Chủ tịch UBND TP để phản ánh tình trạng kẹt xe.

Chủ tịch TP.HCM đề nghị các sự kiện văn hóa cần được quy hoạch lại trên từng tuyến đường cụ thể, cho từng hoạt động cụ thể, chỉ tập trung trên tuyến đường Nguyễn Huệ, tránh tổ chức ở tuyến đường khác.