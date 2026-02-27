Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp: Lần đầu tiên tội phạm giảm sâu trong đợt cao điểm Tết 27/02/2026 17:27

(PLO)- Theo Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, lần đầu tiên trong những năm gần đây, tội phạm về trật tự xã hội giảm được hơn 25% so với liền kề và giảm hơn 27% so với cùng kỳ.

Chiều 27-2, tại UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, hai tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3-2026.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, đã báo cáo tình hình an ninh trật tự trong tháng 2-2026, đặc biệt là dịp Tết Bính Ngọ.

Tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu

Theo Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, trong tháng 2, Công an TP.HCM đã tập trung đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các sự kiện trong những ngày Tết.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

“Phải khẳng định rằng tình hình an ninh trật tự năm nay được chúng ta làm rất tốt so với những năm trước đây” – ông nói.

Theo Thiếu tướng, Công an TP đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, trấn áp, không để xảy ra tình trạng các băng nhóm tội phạm hoạt động lộng hành, nhất tội phạm đường phố. Vừa qua, xảy ra một vụ cướp ở khu vực Phú Giáo (Bình Dương cũ) nhưng đã được nhanh chóng điều tra làm rõ.

Đặc biệt, trên không gian mạng, Công an TP đã kiên quyết đấu tranh quyết liệt, hạn chế và kiểm soát rất tốt. Các đối tượng hoạt động trên không gian mạng có liên quan đến an ninh trật tự xã hội đều được xử lý kiên quyết, dứt điểm. Riêng các tội phạm liên quan đến an ninh, chính trị, cũng đã được kiểm soát.

Đáng chú ý, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết lần đầu tiên trong những năm gần đây, tội phạm về trật tự xã hội giảm được hơn 25% so với liền kề và giảm hơn 27% so với cùng kỳ. "Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đợt cao điểm dịp Tết mà tỉ lệ tội phạm lại giảm” - Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp thông tin. Ông chia sẻ trước đây, cứ vào đợt cao điểm tấn công mạnh, số vụ lại có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, lần này giảm mạnh cho thấy cả một quá trình nỗ lực của ngành.

Về tội phạm ma túy, Phó Giám đốc Công an TP cho biết được phát hiện nhiều hơn do đang thực hiện Nghị quyết 02 của Ban Thường vụ Thành ủy với mục tiêu đến năm 2030, TP sẽ không còn ma túy.

Về tình hình trật tự giao thông, Thiếu tướng cho biết được đảm bảo rất tốt. Riêng về cháy nổ, TP xảy ra 13 vụ, giảm so với cùng kỳ. Đặc biệt trong những ngày Tết, TP không để xảy ra sự cố cháy nổ gây chết người.

Rà soát vụ việc phức tạp

Thời gian tới, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp thông tin Công an TP.HCM sẽ xác lập ngay trạng thái bình thường sau Tết để tiến hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt là triển khai thực hiện Nghị quyết 02 của Thành ủy về kiểm soát ma túy, hướng đến mục tiêu năm 2030 không còn ma túy. Theo ông, nếu kiểm soát được ma túy, tất cả các loại tội phạm khác và tình hình an ninh trật tự sẽ chuyển biến tốt hơn. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo môi trường lành mạnh, ổn định để doanh nghiệp và người dân an tâm sản xuất, kinh doanh.

CSGT TP.HCM bố trí lực lượng bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong ngày cao điểm người dân quay lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: PHẠM HẢI

Song song đó, Công an TP sẽ rà soát các vụ việc phức tạp liên quan đến các dự án bất động sản, cơ sở tôn giáo. Theo Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, sau khi sáp nhập TP.HCM với Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, nhiều dự án bất động sản trước đây đã giải quyết gần xong nhưng nay các doanh nghiệp có dấu hiệu “chai lỳ” trở lại. Điều này dẫn đến tình trạng người dân khiếu kiện nhiều hơn, nhất là liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở.

Về việc này, Công an sẽ phân loại, vấn đề nào thuộc trách nhiệm nhà nước sẽ phối hợp với các sở, ngành tham mưu tháo gỡ; vấn đề nào thuộc trách nhiệm của người dân sẽ vận động, giải thích. Riêng với doanh nghiệp có dấu hiệu “chai lỳ” sẽ xử lý theo quy định, thậm chí xử lý thí điểm một số vụ việc để răn đe.

Ngoài ra, Công an TP.HCM sẽ tập trung vào đợt cao điểm tổng rà soát, kiểm tra cư trú và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Đồng thời, kiểm tra, xử lý việc lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng lề đường, vỉa hè để thiết lập lại trật tự văn minh đô thị, trật tự đường phố.

Phối hợp với các ngành tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông để phòng ngừa tai nạn chết người. Rà soát chặt chẽ điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở chưa đảm bảo nhằm hạn chế tối đa nguy cơ cháy nổ.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp thông tin Công an TP sẽ phối hợp với Bộ Tư lệnh TP tham mưu cho lãnh đạo TP thực hiện tốt công tác giao nhận quân; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho kỳ bầu cử sắp tới.