Nhiều tuyến đường, công viên được cải tạo phục vụ người dân ở phường Tam Bình, TP.HCM 26/12/2025 10:11

(PLO)- Nhiều công trình hạ tầng giao thông và công trình công cộng phường Tam Bình được đưa vào sử dụng, góp phần chỉnh trang đô thị, phục vụ dân sinh

Ngày 26-12, phường Tam Bình, TP.HCM tổ chức lễ khánh thành loạt công trình hạ tầng giao thông và công trình công cộng trên địa bàn, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các công trình hạ tầng hoàn thành góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân phường Tam Bình. Ảnh: PHẠM HẢI

Các công trình được khánh thành dịp này gồm: sửa chữa, cải tạo đường số 10; đường số 11; đường số 12 và cầu Bà Cả; nâng cấp đường Lô A, A1, A2 và khu công viên thể dục thể thao phục vụ công cộng tại khu phố 3.

Hạ tầng giao thông, công viên được đầu tư đồng bộ giúp diện mạo đô thị phường Tam Bình đổi thay rõ nét, đời sống người dân từng bước được nâng cao. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tam Bình, các công trình được triển khai trong điều kiện khối lượng thi công lớn, thời gian gấp rút nhưng đều hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng kỹ thuật và mỹ quan đô thị.

Trong đó, công trình sửa chữa, cải tạo đường số 11 có tổng mức đầu tư 850 triệu đồng, toàn bộ kinh phí do người dân tự nguyện đóng góp. Công trình cải tạo đường số 10 được UBND TP Thủ Đức cũ phê duyệt với tổng mức đầu tư 5,3 tỉ đồng.

Đáng chú ý, dự án xây dựng đường số 12 và cầu Bà Cả có tổng mức đầu tư 70 tỉ đồng đối với hạng mục thuộc địa bàn phường Tam Bình, góp phần giải quyết tình trạng ngập nước, cải thiện kết nối giao thông khu vực. Công trình nâng cấp đường Lô A, A1 và A2 có tổng mức đầu tư 7,7 tỉ đồng. Riêng khu công viên thể dục thể thao khu phố 3 được đầu tư 186 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.

Các tuyến đường, công trình công cộng tại phường Tam Bình hoàn thành đúng tiến độ, góp phần lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: PHẠM HẢI

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện người dân các khu phố bày tỏ sự phấn khởi khi các tuyến đường được nâng cấp khang trang, sạch đẹp, việc đi lại, sinh hoạt thuận lợi hơn; đồng thời đánh giá cao tinh thần cầu thị, lắng nghe và sự đồng hành của chính quyền địa phương trong quá trình triển khai các công trình.

Việc hình thành khu công viên thể dục thể thao tại khu phố 3 không chỉ tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần sử dụng hiệu quả quỹ đất công, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho người dân trong khu vực.

Bà Trần Thị Tươi (70 tuổi, ngụ phường Tam Bình) cho biết các tuyến đường trên địa bàn được lãnh đạo phường quan tâm đầu tư, sửa chữa khang trang, thi công nhanh, khiến người dân rất phấn khởi.

“Trước đây, đường số 11 này gồ ghề, nhiều ổ gà, mỗi khi mưa xuống bà con đi lại rất vất vả. Nay đường được làm lại sạch đẹp, chúng tôi mừng lắm”- bà Tươi nói.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Điền, Chủ tịch UBND phường Tam Bình, nhấn mạnh việc hoàn thành và đưa vào sử dụng loạt công trình hạ tầng có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế và xã hội; thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đời sống nhân dân, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Nguyễn Minh Điền, Chủ tịch UBND phường Tam Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PHẠM HẢI

Chủ tịch UBND phường Tam Bình đề nghị các đơn vị chức năng và người dân cùng chung tay quản lý, khai thác, bảo vệ các công trình sau khánh thành, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả lâu dài.

Trong thời gian tới, UBND phường Tam Bình sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất đầu tư nâng cấp các tuyến đường, công trình công cộng còn xuống cấp, hướng tới xây dựng phường Tam Bình ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình; góp phần lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.