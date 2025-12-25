Camera AI nhận dạng khuôn mặt giúp Công an phá nhanh vụ trộm sau hơn 1 ngày 25/12/2025 12:55

(PLO)- Nhờ khai thác hiệu quả hệ thống camera AI nhận dạng khuôn mặt kết hợp đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Tân Hưng, TP.HCM nhanh chóng truy xét, bắt giữ kẻ đột nhập trộm cắp tài sản sau hơn một ngày lẩn trốn.

Ngày 25-12, Công an phường Tân Hưng, TP.HCM, cho biết vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan truy xét, bắt giữ thành công nghi phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, thông qua việc khai thác hệ thống camera AI nhận dạng khuôn mặt được đưa vào vận hành thời gian gần đây.

Trước đó, rạng sáng 23-12, anh HAT (33 tuổi, ngụ phường Tân Hưng) đến trụ sở Công an phường trình báo việc bị kẻ gian đột nhập phòng trọ ở đường 51, phường Tân Hưng. Theo trình bày của nạn nhân, kẻ trộm đã lấy hai máy tính xách tay cùng một ví tiền bên trong có giấy tờ tùy thân và thẻ ngân hàng.

Camera AI nhận dạng khuôn mặt giúp phá nhanh vụ trộm trong chưa đầy 72 giờ. Ảnh: Cắt từ clip

Đáng chú ý, chỉ vài giờ sau khi vụ việc xảy ra, anh T phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bị rút mất số tiền 14 triệu đồng. Nhận định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an phường Tân Hưng đã khẩn trương báo cáo Ban Chỉ huy, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM để tổ chức truy xét.

Truy vết nghi phạm nhờ camera AI

Ngay sau tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai, đồng thời trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera giám sát trên địa bàn. Qua phân tích dữ liệu hình ảnh từ hệ thống camera AI nhận dạng khuôn mặt kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng khoanh vùng đối tượng nghi vấn, xác định hướng di chuyển và các địa điểm đối tượng từng xuất hiện sau khi gây án.

Quá trình truy xét cho thấy, người này có thủ đoạn che kín khuôn mặt bằng khẩu trang nhằm né tránh sự phát hiện. Tuy nhiên, nhờ hệ thống camera AI tích hợp khả năng phân tích đa yếu tố như dáng đi, hình thể, đặc điểm trang phục và hành vi di chuyển, lực lượng chức năng vẫn xác định được đối tượng nghi vấn.

Nghi phạm tại cơ quan công an.

Đến khoảng 23 giờ ngày 24-12, Tổ truy xét Công an phường Tân Hưng phối hợp Đội 2 (PC02) và Công an phường Trung Mỹ Tây kiểm tra một tụ điểm Internet trên đường Tô Ký. Tại đây, lực lượng công an mời làm việc Phạm Ngọc Huy (23 tuổi), người có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, Huy thừa nhận đã đột nhập phòng trọ của anh T để trộm hai laptop và ví tiền, sau đó sử dụng thẻ ngân hàng của nạn nhân rút tiền, mang tài sản đi bán để tiêu xài cá nhân. Vụ việc đang được công an tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Theo Công an phường Tân Hưng, nếu trước đây việc rà soát hình ảnh chủ yếu thực hiện thủ công, mất nhiều thời gian thì nay hệ thống camera AI đã giúp rút ngắn đáng kể quá trình truy xét, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Phủ kín camera thông minh, nâng cao hiệu quả giữ gìn an ninh trật tự

Không chỉ hỗ trợ phá án nhanh các vụ trộm cắp, hệ thống camera AI tại phường Tân Hưng còn phát huy hiệu quả rõ nét trong công tác bảo vệ tài sản của người dân và du khách.

Điển hình, ngày 18-12, Công an phường Tân Hưng đã kịp thời tìm lại và trao trả một chiếc điện thoại iPhone 12 cho du khách quốc tịch Úc bị đánh rơi trên địa bàn chỉ sau khoảng 10 phút rà soát camera AI.

100% địa bàn phường Tân Hưng được gắn thêm camera AI. Ảnh: Công an phường Tân Hưng

Hiện nay, trên địa bàn phường Tân Hưng đã lắp đặt 18 camera AI và 40 camera giám sát thông thường.

Sáng 24-12, Công an phường Tân Hưng đã tổ chức lễ khai trương và đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát thông minh, bao phủ 100% địa bàn, tập trung tại các khu vực trọng yếu, điểm nóng về an ninh trật tự, trật tự đô thị và an toàn giao thông.

Công an phường Tân Hưng tổ chức lễ khai trương và đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát thông minh, bao phủ 100% địa bàn, tập trung tại các khu vực trọng yếu, điểm nóng về an ninh trật tự, trật tự đô thị và an toàn giao thông, sáng 24-12.

Theo ghi nhận, việc đưa hệ thống camera giám sát thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo vào vận hành đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Hệ thống cho phép khai thác dữ liệu hình ảnh theo thời gian thực, nhanh chóng sàng lọc, đối sánh các dấu hiệu nghi vấn, phục vụ hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát và điều tra, xử lý vi phạm.

Đáng chú ý, camera AI không chỉ nhận diện khuôn mặt mà còn phân tích đồng bộ các yếu tố như vóc dáng, thói quen di chuyển, đặc điểm trang phục, phương tiện liên quan. Đây được xem là “tai mắt điện tử” hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an, nhất là trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Bên cạnh phục vụ xử phạt nguội vi phạm giao thông, hệ thống camera AI còn là “cánh tay nối dài” trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng TP.HCM ngày càng an toàn, văn minh và hiện đại.