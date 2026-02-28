Thiếu tướng Tô Anh Dũng: Đấu tranh với tội phạm trên tinh thần 'không có vùng cấm, không có ngoại lệ' 28/02/2026 15:51

(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm trên tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, bảo đảm giữ vững bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Sáng 28-2, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khoá XIX nhiệm kỳ 2026 - 2031, đơn vị bầu cử số 13 (gồm 8 xã là Triệu Sơn, Thọ Bình, Thọ Ngọc, Thọ Phú, Hợp Tiến, An Nông, Tân Ninh, Đồng Tiến) đã tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động trước bầu cử.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Tô Anh Dũng đã trình bày chương trình hành động trước cử tri và bày tỏ niềm vinh dự khi được phân công về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 13.

Ông chia sẻ, với hơn 31 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, trải qua nhiều cương vị lãnh đạo, ông luôn nỗ lực rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Thiếu tướng Tô Anh Dũng cũng đã trực tiếp tham mưu Chính phủ, Bộ Công an nhiều chủ trương, chính sách quan trọng trên các lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, chuyển đổi số.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khoá XIX nhiệm kỳ 2026 - 2031, đơn vị bầu cử số 13 tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: TRUNG HƯNG

Đặc biệt, từ tháng 6-2025 đến nay, khi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Thiếu tướng Tô Anh Dũng luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an Thanh Hoá đổi mới tư duy, phương pháp công tác, chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ban hành các quyết sách quan trọng, tiên phong xây dựng xã hội an ninh, an toàn, vì nhân dân.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Tô Anh Dũng cam kết tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Hiến pháp; phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; nỗ lực phản ánh đầy đủ, kịp thời tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri tỉnh Thanh Hóa.

Cũng tại hội nghị Thiếu tướng Tô Anh Dũng, trình bày 3 nội dung trọng tâm khi đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Một là thực hiện tốt trách nhiệm đại biểu HĐND; giữ liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, tiếp thu và theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị. Không né tránh vấn đề dân sinh, an ninh, trật tự; tăng cường giám sát, chất vấn, bảo đảm phản ánh của cử tri được xử lý kịp thời, thực chất.

Phát huy vai trò Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên UBND tỉnh; chủ động tham mưu quyết sách chiến lược, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh; Phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý; bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống Nhân dân, đưa Nghị quyết nhiệm kỳ 2025–2030 vào thực tiễn.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng trả lời các ý kiến phát biểu của cử tri. Ảnh: TRUNG HƯNG

Với vai trò Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, tập trung lãnh đạo lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự theo phương châm “chủ động, toàn diện, hiện đại”; kịp thời tham mưu xử lý vấn đề phức tạp, kiên quyết đấu tranh tội phạm với tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, giữ vững bình yên cho Nhân dân. Phối hợp xây dựng xã, phường không ma túy, tiến tới không tội phạm, xây dựng đô thị “sáng, xanh, sạch, đẹp”, đưa Thanh Hóa trở thành điểm đến an toàn, thân thiện.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng trao đổi với các đại biểu và cử tri sau Hội nghị tại xã Triệu Sơn. Ảnh: TRUNG HƯNG

Tại hội nghị, Tô Anh Dũng nhấn mạnh đẩy mạnh đổi mới quản lý xã hội trong kỷ nguyên số. Năm 2026, Công an tỉnh sẽ phối hợp tham mưu xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông, dùng chung; cắt giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch; ứng dụng nền tảng thông minh, AI trong quản lý, phục vụ Nhân dân; thúc đẩy mô hình “Ba nhà: Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp” gắn đào tạo với việc làm, đáp ứng nhu cầu lao động địa phương.