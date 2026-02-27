Đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vì gây thất thoát rất lớn 27/02/2026 17:14

(PLO)- Cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ”, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Theo kết luận điều tra, cơ quan điều tra đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Kim Tiến (67 tuổi), cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh trên còn có 6 bị can khác, trong đó có: Nguyễn Kim Trung (66 tuổi), cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm; Trần Văn Sinh (52 tuổi), cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế; Đào Xuân Sinh (50 tuổi), cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT…

Hai bị can bị đề nghị truy tố về 2 tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ” gồm: Nguyễn Chiến Thắng (69 tuổi), cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm; Nguyễn Hữu Tuấn (56 tuổi), cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đề nghị truy tố Lê Thanh Thiêm (58 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị can này từng bị tuyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Nhận hối lộ”.

Theo kết luận điều tra, việc thuê tư vấn nước ngoài lập dự án, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công hai dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức không được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho phép. Tuy nhiên, Nguyễn Chiến Thắng vẫn ký tờ trình để bà Nguyễn Thị Kim Tiến ký quyết định cho phép thuê tư vấn nước ngoài và phê duyệt kế hoạch tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc.

Trên cơ sở phương án được duyệt, Nguyễn Chiến Thắng bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện, hợp thức hồ sơ chỉ định thầu trái quy định, tạo điều kiện cho liên danh VK Studio – Viện TTB thực hiện các gói thầu, đồng thời phối hợp hợp thức hồ sơ các gói thầu liên quan.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của bà Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị can liên quan gây thất thoát tài sản Nhà nước số tiền rất lớn.