Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Phạm Hùng Thái kiểm tra công tác bầu cử tại xã Tân Thành 27/02/2026 15:09

(PLO)- Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Phạm Hùng Thái yêu cầu công tác tổ chức bầu cử phải bảo đảm an toàn, dân chủ, đúng luật; tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri thực hiện quyền làm chủ, tuyệt đối không chủ quan ở bất kỳ khâu nào.

Sáng 27-2, Đoàn giám sát số 2 của Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh do ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Tân Thành.

Ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, kiểm tra công tác bầu cử tại xã Tân Thành. Ảnh: HOÀNG DIỆU

Qua kiểm tra thực tế, đoàn ghi nhận địa phương đã cơ bản hoàn tất các khâu chuẩn bị quan trọng. Ủy Ban bầu cử xã đã kiện toàn đầy đủ các tiểu ban phục vụ bầu cử, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian”, bảo đảm không chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ.

Theo báo cáo, toàn xã có 20 khu vực bỏ phiếu, dự kiến phục vụ hơn 21.000 cử tri. Sau hiệp thương lần thứ ba, danh sách chính thức có 35 người ứng cử đại biểu HĐND xã để bầu 21 đại biểu. Cơ cấu ứng cử viên bảo đảm theo quy định, trong đó có 17 nữ (48,57%), 4 người ngoài Đảng (11,42%), 21 người dưới 40 tuổi (60%), 1 người dân tộc thiểu số (2,85%), 4 người theo tôn giáo (11,42%) và 15 người tái cử (42,85%).

Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: HOÀNG DIỆU

Đoàn giám sát đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách của các tổ bầu cử; điều kiện cơ sở vật chất tại các điểm bỏ phiếu; phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, y tế, điện chiếu sáng và đường truyền thông tin.

Việc niêm yết các văn bản hướng dẫn được thực hiện đầy đủ. Hầu hết khu vực bỏ phiếu được bố trí thuận lợi, bảo đảm lối đi, khu vực viết phiếu và bảng niêm yết rõ ràng. Các phương án dự phòng khi xảy ra mất điện hoặc mưa lớn cũng đã được chuẩn bị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Phạm Hùng Thái phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: HOÀNG DIỆU

Kết luận buổi làm việc, ông Phạm Hùng Thái đề nghị Ủy ban bầu cử xã tiếp tục rà soát kỹ danh sách cử tri, đặc biệt lưu ý cử tri tạm trú và cử tri đi làm ăn xa để tránh sai sót. Địa phương cũng cần tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho tổ bầu cử, tổ chức thực hành các tình huống phát sinh, kiểm tra lần cuối trang thiết bị, con dấu, hòm phiếu và tài liệu hướng dẫn.

Trưởng đoàn nhấn mạnh yêu cầu tổ chức bầu cử phải bảo đảm an toàn, dân chủ, đúng luật; tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri thực hiện quyền làm chủ, tuyệt đối không chủ quan ở bất kỳ khâu nào. Xã cần chủ động nắm tình hình, kịp thời giải quyết kiến nghị của cử tri, giữ vững an ninh trật tự, góp phần để ngày bầu cử diễn ra nghiêm túc, đúng quy định.