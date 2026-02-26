Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM chỉ định nhân sự Phó Bí thư Đảng ủy phường Bình Thới 26/02/2026 18:40

(PLO)- Ông Nguyễn Văn Đạt, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP.HCM được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Bình Thới nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 26-2, Đảng ủy phường Bình Thới, TP.HCM tổ chức lễ công bố, trao quyết định cán bộ. Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM dự và trao quyết định.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trương Thị Bích Hạnh đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về việc chỉ định ông Nguyễn Văn Đạt, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP.HCM, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Bình Thới nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM dự và trao quyết định. Ảnh: BÌNH THỚI

Ông Nguyễn Văn Đạt sinh năm 1972, quê quán TP.HCM, có trình độ Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế - Chính trị.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM cùng chúc mừng ông Nguyễn Văn Đạt. Ảnh: BÌNH THỚI

Cùng ngày, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bình Thới trao quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Bích Tuyền, chuyên viên Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường, giữ chức Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường Bình Thới.