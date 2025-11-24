Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang trao các quyết định phê chuẩn nhân sự 24/11/2025 10:36

Sáng 24-11, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chủ trì lễ trao quyết định cán bộ.

Tại đây, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM đã công bố quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thọ.

Đồng thời, công bố quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông: Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM và Trần Văn Bảy, Chánh Thanh tra TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM trao các quyết định phê chuẩn nhân sự UBND và HĐND TP.HCM. Ảnh: SGGP

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chia sẻ ông kỳ vọng lớn đối với các nhân sự nhận nhiệm vụ mới, trong bối cảnh TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM nói thêm, TP.HCM hiện có hai nhóm việc rất quan trọng. Đó là tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương và TP.HCM; xây dựng thể chế, cơ chế đủ mạnh để khai thác tiềm năng, lợi thế của TP.

Bí thư Trần Lưu Quang cho rằng yêu cầu đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ lãnh đạo phải mạnh, tinh nhuệ, dũng cảm và quyết liệt hơn trong công việc. Đó cũng là lý do thành phố quyết định tăng cường cán bộ lãnh đạo UBND TP.HCM và HĐND TP.HCM.

Thanh tra TP.HCM chúc mừng Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy. Ảnh: THANH THÙY

Trước đó, ngày 21-11, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký các quyết định của Thủ tướng về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Nguyễn Công Vinh và ông Trần Văn Bảy.

Lãnh đạo TP.HCM tặng hoa chúc mừng ba Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tại kỳ họp HĐND ngày 14-11. Ảnh: THUẬN VĂN

Đồng thời, Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM.