TP.HCM được có tối đa 8 phó chủ tịch UBND 20/11/2025 21:55

(PLO)- Theo Nghị định 300/2025, TP.HCM có không quá tám phó chủ tịch UBND, tăng 3 so với quy định từ năm 2016.

Nghị định 300/2025 quy định khung số lượng phó chủ tịch UBND, số lượng và cơ cấu ủy viên UBND và có hiệu lực thi hành từ ngày 17-11-2025.

Nghị định này đã nêu rõ số lượng phó chủ tịch UBND của đơn vị hành chính cấp tỉnh hình thành sau sắp xếp năm 2025. Theo đó, TP.HCM có không quá tám phó chủ tịch UBND, số này tăng 3 so với quy định từ năm 2016.

Thành phố hình thành do sắp xếp ba đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá ba phó chủ tịch UBND; thành phố hình thành do sắp xếp hai đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá sáu phó chủ tịch UBND.

Đối với tỉnh hình thành do sắp xếp hai tỉnh, trong đó có ít nhất một tỉnh loại I trước sáp nhập hoặc tỉnh hình thành từ ba đơn vị thì có không quá sáu phó chủ tịch UBND. Tỉnh hình thành do sắp xếp hai tỉnh loại II hoặc III thì có không quá năm phó chủ tịch UBND.

Theo Nghị định 300/2025, TP.HCM có không quá tám phó chủ tịch UBND.

Đối với các tỉnh, thành không sáp nhập, TP Hà Nội được bố trí tối đa năm phó chủ tịch UBND, TP Huế có tối đa bốn phó chủ tịch UBND. Trước đây, trừ Hà Nội và TP.HCM, các thành phố trực thuộc trung ương được bố trí tối đa bốn phó chủ tịch.

Nghị định cũng quy định số lượng phó chủ tịch UBND tỉnh được xác định theo phân loại đơn vị hành chính trước ngày Nghị định này có hiệu lực. Cụ thể, tỉnh loại I có không quá bốn phó chủ tịch UBND; tỉnh loại II và III có không quá ba. Sau ngày nghị định này có hiệu lực thi hành, nếu tỉnh loại II và III được phân loại là tỉnh loại I thì có không quá bốn phó chủ tịch UBND.

Chính phủ quy định các tỉnh, thành phố có nghị quyết của Quốc hội và văn bản của cơ quan có thẩm quyền quy định khác với nghị định này thì thực hiện theo văn bản pháp lý cao hơn. Trường hợp Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện chủ trương điều động, luân chuyển cán bộ về đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch UBND cấp tỉnh thì phó chủ tịch UBND do điều động, luân chuyển nằm ngoài số lượng phó chủ tịch UBND quy định.

Nghị định của Chính phủ cũng quy mỗi đơn vị cấp xã có bình quân không quá 2,5 phó chủ tịch UBND. Căn cứ tổng số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã của toàn tỉnh, thành phố, UBND cấp tỉnh quyết định số lượng cụ thể phó chủ tịch UBND của từng đơn vị cho phù hợp với diện tích, dân số, trình độ phát triển…

Các tỉnh, thành hình thành sau sắp xếp năm 2025 mà có số lượng phó chủ tịch cuối nhiệm kỳ 2021 2026 nhiều hơn khung mới thì được giữ nguyên đến hết nhiệm kỳ 2026 - 2031. UBND các tỉnh, thành phố phải có lộ trình giảm dần số lượng phó chủ tịch để đến tháng 7-2030 thực hiện đúng theo quy định mới.