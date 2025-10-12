Bộ Nội vụ đề xuất mới về số lượng phó chủ tịch UBND TP.HCM, Hà Nội 12/10/2025 15:21

(PLO)- Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, TP.HCM sẽ có không quá 8 phó chủ tịch UBND, TP Hà Nội có không quá 5 phó chủ tịch UBND, TP Huế có không quá 4 phó chủ tịch UBND.

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định quy định khung số lượng phó chủ tịch UBND, số lượng, cơ cấu ủy viên UBND; trình tự, thủ tục phê chuẩn kết quả HĐND bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch UBND; trình tự thủ tục điều động, cách chức chủ tịch, phó chủ tịch UBND và giao quyền chủ tịch UBND các cấp.

Dự thảo do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng và trình với 4 chương, 13 điều.

Chi tiết số lượng phó chủ tịch UBND của TP.HCM, Hà Nội

Một nội dung đáng chú ý, dự thảo đã đề xuất khung số lượng phó chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp xã và khung số lượng ủy viên UBND cấp tỉnh, cấp xã, căn cứ vào định hướng tại Kết luận 187 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng số lượng cấp phó trong hệ thống chính trị.

Theo đó, dự thảo nghị định xác định khung số lượng tối đa phó chủ tịch UBND trên cơ sở phân loại đơn vị hành chính (ĐVHC) trước khi hợp nhất, sáp nhập và căn cứ quy mô, đặc thù hợp nhất (sáp nhập từ 2 đơn vị hoặc 3 đơn vị) để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Cán bộ ở TP.HCM đang hỗ trợ người dân về các thủ tục hành chính. Ảnh: TRẦN LINH

Cụ thể, dự thảo quy định số lượng phó chủ tịch UBND của tỉnh, TP thực hiện hợp nhất, sáp nhập. Trong đó, TP.HCM có không quá 8 phó chủ tịch; thành phố trực thuộc Trung ương hình thành do hợp nhất, sáp nhập 3 đơn vị có không quá 7 phó chủ tịch; do hợp nhất 2 đơn vị có không quá 6 phó chủ tịch.

Đối với các tỉnh, dự thảo đề xuất tỉnh hình thành do hợp nhất, sáp nhập 2 tỉnh mà có ít nhất một tỉnh loại I hoặc hợp nhất ba tỉnh có không quá 6 phó chủ tịch; tỉnh hình thành từ 3 tỉnh loại II, III có không quá 5 phó chủ tịch.

Theo quy định hiện hành, TP Hà Nội và TP.HCM có không quá 5 phó chủ tịch UBND; TP trực thuộc trung ương còn lại có không quá 4 phó chủ tịch UBND.

Dự thảo cũng đề xuất quy định số lượng phó chủ tịch UBND với các tỉnh, thành phố không thực hiện hợp nhất, sáp nhập năm 2025. Theo đó, với TP trực thuộc Trung ương thì Hà Nội có không quá 5 phó chủ tịch UBND, TP Huế có không quá 4 phó chủ tịch UBND.

Đối với tỉnh, số lượng phó chủ tịch UBND được xác định theo phân loại ĐVHC trước ngày Nghị định này có hiệu lực. Cụ thể, tỉnh loại I có không quá 4 phó chủ tịch, tỉnh loại II, III có không quá 3 phó chủ tịch.

Đồng thời để bảo đảm bảo đảm linh hoạt, đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ, nghị định quy định trường hợp Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, luân chuyển cán bộ về đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch UBND cấp tỉnh thì số lượng này nằm ngoài khung quy định. Đối với các địa phương có nghị quyết riêng của Quốc hội quy định khác, thực hiện theo quy định tại nghị quyết đó.

Mỗi cấp xã có bình quân không quá 2,5 phó chủ tịch

Dự thảo do Bộ Nội vụ trình còn quy định về khung số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã.

Theo đó, số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã được tính trên nguyên tắc bình quân không quá 2,5 phó chủ tịch UBND cho mỗi ĐVHC cấp xã.

Căn cứ tổng số lượng được phân bổ, chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định cụ thể số lượng phó chủ tịch UBND của từng cấp xã phù hợp với diện tích, dân số, phân loại ĐVHC, trình độ phát triển kinh tế - xã hội và tình hình thực tiễn của địa phương nhưng không vượt quá tổng số được giao.

Đối với đặc khu có dân số thường trú dưới 1.000 người thì thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ.

Về cơ cấu ủy viên UBND, dự thảo quy định thành phần ủy viên UBND các cấp gồm người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, ủy viên phụ trách quân sự, ủy viên phụ trách công an, số lượng và chức danh cụ thể thực hiện theo quy định của Chính phủ về tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp, bảo đảm đồng bộ với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và yêu cầu tinh giản, gọn nhẹ, hiệu quả.

Dự thảo nghị định cũng quy định quy trình phê chuẩn, miễn nhiệm và bãi nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch UBND theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, rõ thẩm quyền, cắt giảm quy trình.

Theo đó, sau khi HĐND bầu hoặc quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch UBND, thường trực HĐND có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn. Bộ Nội vụ thẩm định hồ sơ đối với nhân sự cấp tỉnh, Sở Nội vụ thẩm định đối với nhân sự cấp xã.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp tỉnh; chủ tịch UBND cấp tỉnh phê chuẩn đối với cấp xã.

Dự thảo còn quy định trường hợp điều động, cách chức chủ tịch, phó chủ tịch UBND và bổ sung quy định về quy trình và hồ sơ giao quyền chủ tịch, phó chủ tịch UBND để phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương và bảo đảm tính chủ động, kịp thời và liên tục trong hoạt động của chính quyền địa phương.