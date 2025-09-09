Kết luận mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng số thứ trưởng và phó chủ tịch tỉnh, thành 09/09/2025 12:14

(PLO)- Kết luận 187 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nêu rõ số lượng cấp phó tối đa không quá 50% tổng số biên chế được giao của cơ quan, tổ chức và không áp dụng với cơ quan MTTQ cấp xã.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận 187 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Kết luận nêu rõ số lượng cấp phó tối đa không quá 50% tổng số biên chế được giao của cơ quan, tổ chức (không áp dụng đối với cơ quan MTTQ cấp xã).

Số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức phải bảo đảm nguyên tắc số lượng cấp phó trong một tổ chức trực thuộc tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp.

Các cơ quan, tổ chức cùng cấp thì số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức không có tổ chức bên trong tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức có tổ chức bên trong. Cơ quan, tổ chức nào có nhiều đầu mối trực thuộc hơn thì số lượng cấp phó tối đa có thể nhiều hơn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: NHÂN DÂN

Mỗi bộ ngành không quá 5 thứ trưởng

Kết luận 187 cũng nêu rõ việc xác định số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương không thực hiện hợp nhất, sáp nhập.

Cụ thể, số lượng thứ trưởng và tương đương, phó chủ tịch HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp xã...; số lượng cấp phó đầu mối bên trong cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương cơ bản thực hiện theo các quy định hiện hành.

Đối với cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương chưa có quy định số lượng cấp phó tối đa thì quy định như sau:

Ở Trung ương, số lượng thứ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 5 người; cấp phó các ban, cơ quan của Đảng ở Trung ương thực hiện theo quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Số lượng phó vụ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá ba người. Số lượng phó trưởng phòng và tương đương tối đa thực hiện theo quy định về số lượng cấp phó của phòng và tương đương thuộc bộ, ngành. Trường hợp đặc biệt cấp có thẩm quyền quyết định.

Ở địa phương, thực hiện theo quy định về số lượng cấp phó của chức danh, chức vụ tương đương thuộc sở, ngành cấp tỉnh, phòng cấp xã.

Đối với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương thực hiện hợp nhất, sáp nhập, Kết luận 187 cũng nêu rõ quy định số lượng cấp phó các ban, bộ, ngành Trung ương thành lập mới trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập nhiều cơ quan, tổ chức cùng cấp.

Theo đó, đối với ban, bộ, ngành chưa có quy định số lượng cấp phó tối đa thì Ban, bộ, ngành được hợp nhất, sáp nhập từ hai cơ quan thì số lượng thứ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 6 người. Trường hợp ban, bộ, ngành được hợp nhất, sáp nhập từ ba cơ quan thì số lượng thứ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 7 người.

Đối với ban, bộ, ngành đã có quy định số lượng cấp phó tối đa: Nếu ban, bộ, ngành được hợp nhất, sáp nhập từ hai cơ quan thì số lượng thứ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 1 người so với quy định hiện hành. Ban, bộ, ngành được hợp nhất, sáp nhập từ ba cơ quan thì số lượng thứ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 2 người so với quy định hiện hành và bảo đảm số lượng thứ trưởng và tương đương của ban, bộ, ngành không vượt quá 7 người.

Đối với cấp vụ, cục được hợp nhất, sáp nhập từ hai cơ quan thì số lượng cấp phó tối đa không vượt quá 1 người so với quy định hiện hành.

Vụ, cục được hợp nhất, sáp nhập từ ba cơ quan thì số lượng cấp phó tối đa không vượt quá 2 người so với quy định hiện hành và bảo đảm không vượt quá số lượng cấp phó của cấp trên trực tiếp.

Kết luận 187 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nêu rõ số lượng phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND tỉnh, TP, trong đó có quy định riêng cho TP.HCM. Ảnh: TRẦN LINH

TP.HCM có không quá 3 phó chủ tịch UBND

Trong kết luận, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng nêu rõ số lượng phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND tỉnh, TP.

Cụ thể, với TP.HCM thì số lượng phó chủ tịch HĐND TP tối đa không vượt quá 2 người; số lượng phó chủ tịch UBND tối đa không vượt quá 3 người so với quy định hiện hành của TP.HCM.

Đối với TP trực thuộc Trung ương, nếu được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập hai đơn vị hành chính cấp tỉnh thì số lượng phó chủ tịch HĐND TP tối đa không vượt quá 1 người; số lượng phó chủ tịch UBND TP tối đa không vượt quá 2 người so với quy định hiện hành của tỉnh, TP sáp nhập có phân loại đơn vị hành chính cao nhất hoặc theo phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị của TP sau sắp xếp.

Với TP trực thuộc Trung ương được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập ba đơn vị hành chính cấp tỉnh thì số lượng phó chủ tịch HĐND TP tối đa không vượt quá 2 người; số lượng phó chủ tịch UBND TP tối đa không vượt quá 3 người so với quy định hiện hành của tỉnh, TP sáp nhập có phân loại đơn vị hành chính cao nhất hoặc theo phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị của TP sau sắp xếp.

Đối với các tỉnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập hai tỉnh thì số lượng phó chủ tịch HĐND tỉnh tối đa không vượt quá 1 người; phó chủ tịch UBND tỉnh tối đa không vượt quá 2 người so với quy định hiện hành của tỉnh sáp nhập có phân loại đơn vị hành chính cao nhất hoặc theo phân loại đơn vị hành chính của tỉnh sau sắp xếp.

Với tỉnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập ba tỉnh thì số lượng phó chủ tịch HĐND tỉnh tối đa không vượt quá 1 người; số lượng phó chủ tịch UBND tỉnh tối đa không vượt quá 3 người so với quy định hiện hành của tỉnh sáp nhập có phân loại đơn vị hành chính cao nhất hoặc theo phân loại đơn vị hành chính của tỉnh sau sắp xếp.

Số lượng cấp phó của cấp xã

Cũng theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, với ban, sở, ngành của tỉnh, TP hợp nhất, sáp nhập từ hai tỉnh, TP thì số lượng phó giám đốc sở, phó trưởng phòng và tương đương tối đa không vượt quá 1 người/cơ quan.

Trường hợp ban, sở, ngành mới hợp nhất, sáp nhập thì số lượng tối đa không vượt quá 2 người/cơ quan so với quy định hiện hành.

Ban, sở, ngành của tỉnh, TP hợp nhất, sáp nhập từ ba tỉnh, TP thì số lượng phó giám đốc sở, phó trưởng phòng và tương đương tối đa không vượt quá 2 người/cơ quan. Trường hợp ban, sở, ngành mới hợp nhất, sáp nhập thì số lượng tối đa không vượt quá 3 người/cơ quan so với quy định hiện hành và bảo đảm không vượt quá số lượng cấp phó của cấp trên trực tiếp.

Các sở đặc thù, phòng trực thuộc sở... chỉ có ở một tỉnh, TP khi thực hiện sáp nhập, hợp nhất thì giữ nguyên số lượng phó giám đốc sở, phó trưởng phòng và tương đương theo quy định hiện hành.

Đối với các cơ quan, tổ chức ở cơ quan Trung ương tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của các cơ quan, tổ chức hoặc thành lập mới trên cơ sở tổ chức lại (như: từ tổng cục thành cục; các chi cục khu vực...) thì số lượng cấp phó tối đa không vượt quá một người so với số lượng quy định hiện hành.

Với các xã, phường, đặc khu, kết luận nêu rõ có hai phó bí thư gồm một phó bí thư thường trực và một phó bí thư, chủ tịch UBND. Bình quân mỗi xã, phường, đặc khu có một phó chủ tịch HĐND; 2,5 phó chủ tịch UBND; 2 cấp phó/ban, phòng và tương đương.

Trên cơ sở số lượng xã, phường, đặc khu, ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh xác định tổng số phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND, phó các ban, phòng cấp xã trong toàn tỉnh, TP.