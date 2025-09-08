Sắp xếp lại đội ngũ, giải tỏa áp lực cho cán bộ cơ sở 08/09/2025 05:54

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính thống nhất việc cần có các giải pháp giải toả áp lực, tăng cường năng lực cho cán bộ cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ hợp lý...

Chiều 7-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách để nghe các ý kiến góp ý về ứng phó với các thách thức hiện nay trong khu vực và trên thế giới, thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó có ổn định kinh tế vĩ mô, kích cầu tiêu dùng và về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì và phát biểu tại cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách. Ảnh: VGP

Cần thống nhất nền tảng dùng chung

Tại cuộc làm việc, các thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách đã thảo luận, phân tích tình hình, đưa ra nhận định và đề xuất giải pháp, nhất là nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kích cầu tiêu dùng và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đáng chú ý, các thành viên cũng nhìn nhận một số lĩnh vực như tỉ giá, giá vàng, chứng khoán, bất động sản đòi hỏi sự quan tâm lớn hơn. Đồng thời, đề nghị kiên định mục tiêu tăng trưởng đi đôi với kiểm soát rủi ro, an toàn, bao trùm và bền vững, trong đó hết sức lưu tâm đến chất lượng tăng trưởng và ổn định vĩ mô.

Về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Hội đồng đề xuất cần chú trọng xây dựng quy trình công việc rõ ràng; ban hành tài liệu đào tạo cho cán bộ xã, phường và tài liệu hướng dẫn quy trình, thủ tục cho người dân; việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ cho phường, xã cần đi kèm với chuyển giao cán bộ đã từng đảm nhận công việc đó ở cấp quận, huyện trước đây.

Cùng đó, đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số, trong đó có việc liên thông dữ liệu; thống nhất nền tảng dùng chung trong giải quyết dịch vụ công liên thông; chú trọng việc điều chỉnh các quy hoạch để có căn cứ triển khai các công việc khác; có phương án khắc phục tình trạng quá tải trong xử lý công việc ở cấp xã...

Hội đồng cũng chỉ rõ hộ kinh doanh là một trụ cột không thể thiếu của nền kinh tế, đóng góp lớn cho GDP, tạo việc làm cho hàng triệu lao động, mang lại sự linh hoạt và năng động cho nền kinh tế. Do vậy, cần nâng cao nhận thức, hỗ trợ khu vực này thực chất, hiệu quả cả về cơ sở vật chất lẫn quy trình…

PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách phát biểu. Ảnh: VGP

Đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết kinh nghiệm điều hành rất quan trọng là phải luôn giữ vững bản lĩnh, không hoang mang lo sợ, cũng tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong mọi tình huống, "lúc thuận lợi phải nghĩ đến lúc khó khăn, lúc êm đẹp phải nghĩ đến khả năng sóng gió", càng áp lực lại càng nỗ lực.

Về vấn đề tác động của chính sách thuế quan Hoa Kỳ, Thủ tướng nhất trí với đề xuất của Hội đồng về việc cần tiếp tục đa dạng hoá thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng với các khu vực, thị trường khác; cơ cấu lại thị trường xuất khẩu phù hợp tình hình; nâng cao chất lượng sản phẩm theo hướng xanh hoá, số hoá, kinh tế tuần hoàn trong xuất nhập khẩu. Cùng đó, tăng cường đầu tư ra các nước; có các chính sách giữ chân các nhà đầu tư, khuyến khích họ đầu tư vào công nghệ, chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Liên quan đến bất động sản, Thủ tướng cho rằng để thị trường này phát triển bền vững, cần tiếp tục có giải pháp tổng thể về cung cầu, tài khoá, đất đai…; tích cực xử lý vấn đề liên quan đến pháp lý, tiếp tục xây dựng các chính sách ưu đãi, cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh cung ứng nhà ở xã hội; góp phần giải toả bất động sản cao cấp, kiểm soát tồn kho bất động sản.

Về giải pháp để tăng trưởng cao và bền vững, Thủ tướng đánh giá đây là vấn đề hết sức quan trọng. Theo đó, cần tiếp tục mở rộng chính sách tài khoá phù hợp, chính sách tiền tệ phải chủ động linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, bám sát thực tiễn để điều hành; đa dạng hóa các nguồn vốn, tăng cường trái phiếu Chính phủ nhiều hơn, tập trung vào các công trình, dự án lớn. Điều hành cân bằng, hiệu quả giữa lãi suất và tỉ giá; đẩy mạnh đầu tư công, quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm nay.

Liên quan quản lý thị trường vàng, Thủ tướng nhất trí với một số giải pháp, đề xuất của Hội đồng và cho biết Chính phủ đã chỉ đạo tích cực các giải pháp, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, thực hiện ngay, tăng cung để cân bằng cung cầu nhưng không để lợi dụng chính sách; có các giải pháp ngăn chặn đầu tư, tích trữ, chống đầu cơ, buôn lậu, tăng cường kiểm tra, giám sát.

Liên quan vấn đề tỉ giá, Thủ tướng nhấn mạnh cần giữ ổn định cả lãi suất đồng tiền Việt Nam; tăng xuất khẩu hàng hoá để duy trì thặng dư thương mại; tăng cường xuất khẩu dịch vụ logistics, du lịch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nêu rõ bên cạnh chương trình kích cầu tiêu dùng, cần đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trong nước, giảm chi phí đầu vào, tăng sức cạnh tranh của hàng hoá; tăng cường xúc tiến thương mại, tổ chức các hội chợ để tăng cường quảng bá, giao lưu hàng hoá, kết nối cung cầu…

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VGP

Có chính sách thuế phù hợp với hộ kinh doanh

Đối với vấn đề chính quyền địa phương 2 cấp, Người đứng đầu Chính phủ đồng tình với đề xuất cần có các giải pháp giải toả áp lực, tăng cường năng lực cho cán bộ cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ hợp lý; triển khai tập huấn cho cán bộ, cái gì cần làm trước thì làm ngay.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, tăng cường năng lực toàn diện, xây dựng một số chính sách phù hợp cho trung tâm phục vụ hành chính công; chuyển đổi trạng thái từ quản lý sang chủ động, tích cực kiến tạo, phục vụ; tiếp tục thúc đẩy đổi mới sáng tạo, kiến tạo phát triển ở cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Về các kiến nghị chuyển đổi số, Thủ tướng nêu rõ cần tiếp tục hoàn thiện thể chế; phát triển hạ tầng đồng bộ; đào tạo nhân lực; đẩy mạnh bình dân học vụ số…, bởi "Chính phủ số, chính quyền số phải có công dân số"…

Về vấn đề phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cơ quan, hiệp hội liên quan xuất phát từ thực tiễn, bám sát thực tiễn để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách phù hợp để thúc đẩy phát triển, trong đó có chính sách về thuế.