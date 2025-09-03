TP.HCM lập Tổ Công tác đặc biệt về kiểm tra công vụ trong hoạt động chính quyền 2 cấp 03/09/2025 16:07

(PLO)- Tổ Công tác đặc biệt về kiểm tra công vụ trong hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn TP.HCM có 33 thành viên, do ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, làm tổ trưởng.

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Tổ Công tác đặc biệt về kiểm tra công vụ trong hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn TP.HCM (Tổ Công tác).

Theo quyết định, Chủ tịch UBND TP.HCM quyết định thành lập Tổ Công tác gồm 33 thành viên do ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, làm tổ trưởng. Tổ phó thường trực là ông Nguyễn Văn Đầy, Trường phòng Phòng Kiểm tra và Pháp chế Sở Nội vụ.

Ngoài ra, Tổ Công tác còn có 3 tổ phó là ông Ngô Anh Duy, bà Huỳnh Phượng Khanh và ông Hồ Văn Thanh (cùng là Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm tra và Pháp chế, Sở Nội vụ).

Tổ Công tác đặc biệt về kiểm tra công vụ trong hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn TP.HCM có 33 thành viên. Ảnh: CÔNG LINH

UBND TP mời đại diện các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy, đại diện HĐND TP, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tham gia thành viên và thực hiện chức năng giám sát. Tổ trưởng có trách nhiệm mời đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia Tổ Công tác.

Tổ Công tác có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về các hoạt động công vụ của chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn TP.HCM và các nhiệm vụ công vụ khác do Chủ tịch UBND TP chỉ đạo.

Thành viên Tổ Công tác khi phát hiện hành vi hoặc dấu hiệu vi phạm của cá nhân, tập thể tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc UBND TP thì kiểm tra, lập biên bản, đồng thời có thể ghi âm, ghi hình để làm chứng cứ. Nếu phát hiện vi phạm thì kiến nghị người có thẩm quyền quản lý xử lý theo quy định.

Tổ Công tác cũng được giao nhiệm vụ báo cáo chủ tịch UBND TP kết quả mỗi đợt kiểm tra định kỳ, đột xuất về hoạt động công vụ của chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn.

Tổ Công tác hoạt động theo hình thức tổ chức phối hợp liên ngành và được bố trí, trang bị các phương tiện làm việc theo yêu cầu công tác. Mỗi thành viên của Tổ Công tác được cấp thẻ công vụ để sử dụng và chứng minh tư cách thành viên Tổ Công tác. Chủ tịch UBND TP quyết định cấp, thu hồi thẻ công vụ của Tổ Công tác theo đề nghị của giám đốc Sở Nội vụ và tổ trưởng Tổ Công tác.

Các thành viên Tổ Công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Tổ Công tác, chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng Tổ Công tác về những nội dung đã được phân công, tham mưu đề xuất các phương án, kế hoạch kiểm tra.