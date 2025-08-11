Đưa cán bộ về cấp xã để hỗ trợ, gỡ khó khăn khi vận hành chính quyền 2 cấp 11/08/2025 18:40

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ tăng cường cử các tổ công tác xuống địa phương nắm tình hình vận hành chính quyền các cấp, nhất là cấp xã để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình vận hành.

Văn phòng Chính phủ có Văn bản 412 ngày 11-8 thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp về đánh giá tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp từ 1-7 đến nay.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bảo đảm chất lượng, phục vụ hoạt động, vận hành của Trung tâm phục vụ hành chính công. Đồng thời, nhanh chóng khắc phục các lỗi trên hệ thống thông tin do các bộ, ngành quản lý, hoàn thành trong tháng 8.

Ông cũng yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất để tổ chức bộ máy vận hành hiệu lực, hiệu quả.

Các bộ, ngành sớm ban hành quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức biên chế trong các ngành, lĩnh vực theo quy định làm cơ sở cho việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Các bộ, ngành, địa phương hướng dẫn thống nhất những vấn đề vướng mắc phát sinh, khắc phục ngay tình trạng thiếu quy định pháp luật hoặc quy định pháp luật còn mâu thuẫn, chưa rõ nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, bất cập về thể chế.

Cùng đó, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy ở các đơn vị hành chính sau sắp xếp; đôn đốc UBND các cấp khẩn trương ban hành quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp xã theo mô hình mới, bảo đảm rõ người, rõ việc, không chồng chéo, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ.

Các bộ, cơ quan ngang bộ tăng cường cử các tổ công tác xuống địa phương để nắm tình hình vận hành chính quyền các cấp, nhất là cấp xã để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình vận hành của chính quyền cơ sở. “Ban hành quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức biên chế trong các ngành, lĩnh vực theo quy định pháp luật (nếu có) làm cơ sở cho việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo người đứng đầu Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương khi phân cấp, phân quyền mạnh phải phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương, đảm bảo thống nhất trong thực thi pháp luật, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ của các bộ, ngành, tránh tình trạng địa phương hiểu chưa đúng hoặc thực hiện chưa đầy đủ các nhiệm vụ được giao.

Trong giai đoạn đầu vận hành chính quyền 2 cấp, Thủ tướng nhấn mạnh các bộ, cơ quan ngang bộ cần tập trung hướng dẫn về thủ tục hành chính, quản lý ngân sách, tổ chức bộ máy và quản lý nhân lực... cho cấp tỉnh, cấp xã. Cùng đó, tiếp tục rà soát, xây dựng cơ chế tài chính phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm đủ nguồn lực cho địa phương hoạt động hiệu quả.

Đối với các tỉnh, TP mới được sắp xếp trên cơ sở các đơn vị hành chính cũ, cần tính toán cơ chế hỗ trợ, điều hòa nguồn lực hợp lý; tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng ngân sách, tài sản công của các cơ quan sau sắp xếp, tránh thất thoát, lãng phí, đảm bảo nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.

Một yêu cầu khác, Thủ tướng nêu rõ phải khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch của các tỉnh, TP phù hợp với địa giới hành chính mới và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

“Việc điều chỉnh quy hoạch phải thực hiện chặt chẽ theo quy định nhưng không được chậm trễ, làm gián đoạn các chương trình, kế hoạch phát triển đang được triển khai trên địa bàn” – theo Thủ tướng.