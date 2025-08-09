Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Cố gắng kết thúc giải quyết chế độ cho cán bộ nghỉ việc trước 31-8 09/08/2025 12:59

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho hay "đây là thời điểm để cơ cấu lại cán bộ, công chức cấp xã. Bộ Nội vụ sẽ có hướng dẫn cụ thể để điều tiết từ nơi thừa sang nơi thiếu".

Sáng 9-8, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức cấp xã về lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Nội vụ.

Hội nghị được kết nối tới UBND 34 tỉnh, TP và 3.321 xã, phường, đặc khu.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức cấp xã về lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Nội vụ.

Mỗi cán bộ phải thay đổi nhận thức, tư duy

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị đã và đang gánh vác trọng trách, sứ mệnh vinh quang nhưng cũng đầy khó khăn, thách thức. Do vậy, trong bối cảnh hiện nay yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải thay đổi nhận thức, tư duy, việc làm hằng ngày để làm tốt trọng trách của mình.

Theo Bộ trưởng, thời gian qua, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đã làm được rất nhiều việc, có sự nỗ lực vượt bậc. Qua một tháng vận hành sau khi sáp nhập tỉnh, chính quyền địa phương 2 cấp được Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận đã đạt được kết quả bước đầu là ổn định và cơ bản vận hành thông suốt, không gián đoạn, không có vấn đề vướng mắc phát sinh lớn, cơ bản đạt được mục tiêu đề ra.

Bà Trà cũng nhìn nhận đang còn nhiều nhiệm vụ quan trọng đang đặt trên vai đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là chính quyền địa phương 2 cấp.

Trước những yêu cầu mới, bà nói Bộ Chính trị giao Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc với mục tiêu giúp cán bộ, công chức nhận thức đầy đủ, toàn diện hơn về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cấp xã, đồng thời hỗ trợ thêm kỹ năng để vận hành chính quyền địa phương.

Kiến tạo, phục vụ và phát triển

Tư lệnh ngành nội vụ cũng cho hay Tổng Bí thư đã đặt ra yêu cầu với tầm nhìn chiến lược, triết lý phát triển rõ ràng, khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống hành chính.

“Mỗi cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ, toàn diện trách nhiệm của mình để làm tốt hơn, nghiên cứu, học hỏi, tư duy, hành động tốt hơn, xứng đáng với niềm tin, hi vọng của người dân, vì sự phát triển của đất nước” - Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà kỳ vọng.

Theo bà, kết quả đạt được bước đầu là quan trọng, là nền tảng nhưng điều cơ bản nhất, cốt lõi nhất là đảm bảo được vận hành chính quyền địa phương 2 cấp với mục tiêu tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

“Mục tiêu lớn hơn cả là kiến tạo, phát triển và phục vụ nhân dân” - Bộ trưởng nhấn mạnh và cho biết theo tinh thần của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, thời gian qua bộ máy thực hiện được những hoạt động bước đầu là quản lý hành chính thông thường. Tuy nhiên, nhiệm vụ quan trọng, mang tính quyết định là kiến tạo, phát triển và phục vụ. Mục tiêu này được Tổng Bí thư xác định phải đảm bảo 70%, còn lại quản lý hành chính thông thường chỉ khoảng 30%.

Với yêu cầu, nhiệm vụ lớn ở phía trước, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhìn nhận thời điểm này chính quyền địa phương 2 cấp phải vận hành thông suốt, liên tục, nhịp nhàng, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và chuyển biến tích cực hơn mỗi ngày. Đặc biệt, phải nắm chắc diễn biến thực tế vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đồng hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để cả hệ thống hành chính từ trung ương đến cấp xã thông suốt.

Phép thử lớn với lãnh đạo cấp xã

Với lãnh đạo cấp xã, bà Phạm Thị Thanh Trà đánh giá đây là phép thử lớn, lãnh đạo cấp xã phải làm việc căn cơ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, có kế hoạch làm việc cụ thể, đảm bảo 6 rõ “rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền” và 2 không “không đùn đẩy, không thoái thác trách nhiệm”.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội nghị.

Bộ trưởng Nội vụ cũng lưu ý tập trung hoàn thiện bộ máy nhân sự, đội ngũ công chức cấp xã đáp ứng được yêu cầu vận hành, nâng cao hiệu quả hoạt động của cấp xã trong bối cảnh mới. Cả hệ thống phải rà soát, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức nếu thực sự không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ do công việc khó, năng lực có hạn, sức khỏe có hạn thì tự nguyện nghỉ để nhường chỗ cho lớp trẻ, đội ngũ công chức có trình độ, tuyển mới theo hợp đồng.

“Đây là thời điểm để cơ cấu lại cán bộ, công chức cấp xã. Bộ Nội vụ sẽ có hướng dẫn cụ thể để điều tiết từ nơi thừa sang nơi thiếu. Nếu điều tiết rồi vẫn còn thiếu sẽ được tuyển dụng theo Nghị định 170 và Nghị định 173” – bà khẳng định.

Liên quan đến kết luận của Bộ Chính trị về việc thực hiện chế độ, chính sách với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 178, Nghị định 67, bà nhấn mạnh yêu cầu là "cố gắng kết thúc trước 31-8". Thời điểm này phải tích cực rà soát, khuyến khích cho nghỉ những trường hợp không đạt yêu cầu, để tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã.

Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh đây là nhiệm vụ rất quan trọng. “Không phải vậy mà chúng ta thấy tâm lý lo lắng, vẫn còn thời gian để chúng ta đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, để làm sao đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng được nhiệm vụ trong tình hình mới” – bà nói.

Bộ trưởng Nội vụ cũng yêu cầu chăm lo cho trung tâm hành chính công - bộ mặt của chính quyền cấp xã. Hiện bước đầu các địa phương thực hiện khá tốt nhưng cần tiếp tục nâng cao hệ thống hạ tầng, nghiên cứu thêm nghiệp vụ chuyên môn cũng như nâng cấp phần mềm để đáp ứng được nhiệm vụ hiện nay.