Giám đốc Sở Nội vụ Khánh Hòa nói về việc cán bộ xin nghỉ chế độ tăng đột biến

(PLO)- Giám đốc Sở Nội vụ Khánh Hòa nói có tình trạng gửi đơn xin nghỉ chế độ tăng khi có quy định xử lý dứt điểm chế độ, chính sách do sắp xếp trước ngày 31-8.

Ngày 9-8, ông Võ Chí Vương, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, trao đổi với PLO một số vấn đề xung quanh việc xử lý, giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với các cán bộ, công sức chịu tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31-8 theo Kết luận 183 của Bộ Chính trị.

Trước đó, Sở Nội vụ Khánh Hòa có báo cáo, đề xuất gửi UBND tỉnh Khánh Hòa một số nội dung liên quan đến tình hình giải quyết chế độ, chính sách theo Kết luận 183 của Bộ Chính trị.

Ngày 1-8, Bộ Chính trị ban hành Kết luận 183 về tích cực triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; trong đó có nội dung giao các bộ, ban ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành… chỉ đạo xử lý dứt điểm chế độ, chính sách đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31-8; sau thời điểm này sẽ kết thúc.

Theo Sở Nội vụ Khánh Hòa, qua nắm bắt tình hình, nội dung phản ánh, báo cáo của các cơ quan tổ chức, đơn vị địa phương thì thời gian qua, số lượng hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách chế độ, giải quyết nghỉ việc trong tháng 8-2025 và từ ngày 1-9 rất lớn, tăng đột biến; đặc biệt là các hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định 178 và Nghị định 67.

Ông Võ Chí Vương, cho hay qua nghiên cứu chỉ đạo của Kết luận 183 của Bộ Chính trị, Sở Nội vụ nhận thấy có phát sinh vướng mắc, chưa rõ nên đã khẩn trương có công văn báo cáo, xin ý kiến của Bộ Nội vụ. Theo lãnh đạo Sở Nội vụ, đây là vướng mắc chung đang chờ hướng dẫn.

Theo ông Võ Chí Vương, qua nắm bắt có tình trạng nhiều cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa khi nghe triển khai Kết luận 183 đã nghĩ rằng thời gian thực hiện các chính sách, chế độ theo Nghị định 178, Nghị định 67 kết thúc nên xảy ra tình trạng viết đơn xin nghỉ tăng lên.

Tuy nhiên, Nghị định 178 và Nghị định 67 quy định tiêu chuẩn, điều kiện để được nghỉ theo chế độ, chính sách. Do đó, hồ sơ xin nghỉ chế độ phải được thẩm định đúng theo quy định pháp luật.

“Sở Nội vụ đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, địa phương phải căn cứ các điều kiện, tiêu chuẩn của các nghị định để thẩm định hồ sơ xin nghỉ. Dôi dư do sáp nhập chỉ là một trong các trường hợp được hưởng chế độ theo nghị định”- ông Võ Chí Vương thông tin.

Cũng theo ông Vương, để tránh tình trạng thừa – thiếu cục bộ về nhân sự; nhất là trong giai đoạn mô hình bộ máy chính quyền địa phương hai cấp vừa đi vào hoạt động và dần ổn định; đồng thời đảm bảo việc giải quyết chế độ chính sách theo đúng quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị UBND tỉnh xem xét, báo cáo Tỉnh ủy Khánh Hòa kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn phải nghiêm chỉnh tuân theo quy định pháp luật và các hướng dẫn trong việc xác định đối tượng áp dụng các chính sách, chế độ theo Nghị định 178, Nghị định 67.

Theo đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có trách nhiệm nghiên cứu, rà soát đối tượng khi đề xuất giải quyết chính sách, chế độ; phải thể hiện bằng văn bản nội dung kết quả đánh giá, xếp loại ba năm gần nhất của đối tượng. Đồng thời, đảm bảo việc đề xuất nghỉ không ảnh hưởng đến công tác chuyên môn của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.

Tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm khi việc đề xuất cho nghỉ chế độ được xác định là nguyên nhân dẫn đến việc thiếu hụt nhân sự, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.

Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương lập danh sách đối tượng, dự toán kinh phí thực hiện chính sách, chế độ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về đối tượng được đề nghị hưởng chế độ, chính sách, thông tin, thành phần hồ sơ giải quyết phải đầy đủ, đảm bảo tính trung thực và chịu trách nhiệm lưu giữ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.