Tài xế kể giây phút lái xe đang cháy đến trụ sở PCCC cầu cứu 22/12/2025 19:26

Ngày 22-12, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM cho biết Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 vừa kịp thời dập tắt một vụ cháy xe tải chở phế liệu xảy ra trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua phường Tăng Nhơn Phú, ngăn chặn nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng giữa giờ cao điểm sáng.

VIDEO: Tài xế kể giây phút chở ‘bom lửa’ chạy đến trụ sở PCCC cầu cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ ngày 20-12, xe tải chở phế liệu lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai thì bất ngờ xe cháy tại khu vực thùng hàng phía sau. Khói đen cuồn cuộn bốc cao, kèm theo những tiếng nổ phát ra từ đống phế liệu khiến nhiều người đi đường hoảng hốt.

Phát hiện sự cố, tài xế lập tức cho xe tấp vào lề kiểm tra. Dù đã sử dụng bình chữa cháy mini mang theo và được một số tài xế lưu thông cùng chiều hỗ trợ dập lửa, nhưng ngọn lửa không những không giảm mà còn bùng phát dữ dội hơn, lan nhanh trong thùng xe.

Anh Nguyễn Thế Tùng (33 tuổi, tài xế xe tải) kể lại giây phút chở thùng xe bị cháy đến trụ sở PCCC cầu cứu. Ảnh: PHẠM HẢI

Chia sẻ với PV Pháp Luật TP.HCM, anh Nguyễn Thế Tùng (33 tuổi, tài xế xe tải) cho biết thời điểm đó anh đang chở phế liệu cảng Cát Lái đi tỉnh Bình Dương cũ. Khi thấy lửa bốc lên kèm mùi khét nồng và tiếng nổ liên tiếp anh dừng xe kiểm tra.

“Xuống xe tôi phát hiện cháy thùng phía sau. Lúc đó tôi chỉ nghĩ nếu cứ để xe đứng giữa đường thì không chỉ xe mình cháy mà còn rất nguy hiểm cho người xung quanh. Cháy lớn là có thể nổ xe bất cứ lúc nào”- anh Tùng nhớ lại.

Trong tích tắc, anh Tùng quyết định đánh lái, bóp còi và điều khiển chiếc xe đang cháy chạy thẳng về hướng trụ sở Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 ở gần đó. Giữa dòng phương tiện đông đúc giờ cao điểm, anh vừa lái xe vừa căng mắt quan sát, liên tục xin đường.

“Có đoạn lửa bùng lên rất mạnh, tôi thật sự hoảng. Nhưng dừng lại thì không được, chạy tiếp cũng run. Tôi chỉ mong đến trụ sở PCCC nhanh nhất có thể”- anh Tùng nói.

Thùng xe tải chở phế liệu bị cháy sém, ám khói đen sau sự cố hỏa hoạn trên đường Võ Nguyên Giáp; rất may ngọn lửa được lực lượng PCCC khống chế kịp thời, không lan sang cabin. Ảnh: PHẠM HẢI



Hình ảnh do người dân ghi lại cho thấy xe tải bật đèn cảnh báo, len lỏi giữa dòng xe cộ, có thời điểm buộc phải vượt đèn đỏ khi ngọn lửa bùng lên dữ dội trong thùng hàng phía sau, đe dọa cháy lan sang cabin.

Khi xe vừa dừng trước cổng trụ sở Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2, lực lượng chữa cháy lập tức triển khai phương án, nhanh chóng phun nước, khống chế ngọn lửa. Chỉ hơn một phút sau, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không lan sang cabin và khung gầm, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản.

“Không hiểu sao khi xe vừa đến cổng trụ sở, tôi đã thấy xe và các anh Cảnh sát đứng sẵn đó rồi, chỉ hơn 1 phút sau là dập tắt đám cháy hoàn toàn. Nhân đây, tôi cũng xin cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 cùng các tài xế đi đường thời điểm đó đã hỗ trợ tôi dập tắt đám cháy nhanh chóng, bảo vệ tài sản cho tôi”- anh Tùng chia sẻ

Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân vụ cháy được xác định do phế liệu điện tử, pin laptop va chạm, ma sát trong quá trình vận chuyển, dẫn đến phát hỏa. Rất may, vụ việc không gây thương vong.

Vụ cháy xảy ra khi xe tải đang lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, may mắn được Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dập tắt sau hơn 1 phút. Ảnh: PHẠM HẢI

