Tổng Bí thư: Giải quyết căn bản tồn đọng chính sách người có công trong năm 2026 23/12/2025 07:47

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công phải bảo đảm đầy đủ, kịp thời, nhanh chóng; tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm gây chậm trễ.

Văn phòng Trung ương Đảng vừa phát thông báo kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Nội vụ và các ban, bộ, ngành Trung ương về chính sách đối với người có công với cách mạng; công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: VGP

Nghiên cứu chế độ đối với bộ đội phục viên

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến từ các cơ quan, Tổng Bí thư kết luận chính sách đối với người có công, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Đây là thước đo trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tổng Bí thư đánh giá dù đã đạt nhiều kết quả trân trọng, song vẫn còn những việc chậm, việc tồn đọng kéo dài. Nếu không tập trung quyết liệt giải quyết trong những năm tới thì sẽ không còn thời gian và điều kiện để làm trọn vẹn trách nhiệm này.

Về quan điểm chỉ đạo, Tổng Bí thư yêu cầu thực hiện chính sách người có công phải đầy đủ, kịp thời; tuyệt đối không đùn đẩy gây chậm trễ. Từ nay đến năm 2027 (kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ), phải xác định rõ nhiệm vụ giải quyết căn bản những tồn đọng về quy tập, tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ và hoàn thiện chính sách ưu đãi.

“Đây không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước, mà là mệnh lệnh chính trị, là đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc”, thông báo nêu rõ chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo khẩn trương rà soát, sửa đổi các quy định còn vướng mắc trong công nhận liệt sĩ đối với thương binh mất do vết thương tái phát, người hy sinh khi làm nhiệm vụ bí mật và các thủ tục hành chính rườm rà.

Đảng ủy Chính phủ cũng được yêu cầu hoàn thành giải quyết căn bản các tồn đọng về chính sách ưu đãi đối với người có công trong năm 2026. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giám định ADN, tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế, kinh phí trong quý I-2026; xử lý dứt điểm các mẫu hài cốt liệt sĩ, mẫu sinh phẩm thân nhân đã tiếp nhận.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu chế độ đối với bộ đội phục viên, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam, nhất là thế hệ thứ hai, thứ ba.

Vận hành Ngân hàng Gene thân nhân liệt sĩ

Quân ủy Trung ương chủ trì việc lấy mẫu sinh phẩm mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phấn đấu hoàn thành trước tháng 7-2027. Đáng chú ý, cần đẩy nhanh rà phá bom mìn, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại các địa bàn trọng điểm như Vị Xuyên (Tuyên Quang), Lào Cai, Lạng Sơn. Trong đó, phải hoàn thành cơ bản nhiệm vụ quy tập tại vùng lõi Vị Xuyên trước tháng 7-2027.

Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì xây dựng và vận hành Ngân hàng Gene thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Cạnh đó, xây dựng Đề án nâng cấp công nghệ giám định ADN hiện đại, tự chủ và tăng cường hợp tác quốc tế, thuê đơn vị nước ngoài giám định khi cần thiết.

Đảng ủy Bộ Nội vụ chủ trì kiểm kê hơn 70.000 kỷ vật đang lưu giữ; xây dựng cơ sở dữ liệu số và trao trả kỷ vật cho thân nhân theo nguyện vọng, hoàn thành trong năm 2026.