TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù chăm lo người có công và thân nhân liệt sĩ 05/11/2025 18:53

(PLO)- Chính sách mới cho người có công dự kiến hỗ trợ chi phí đi lại, ăn ở, tham quan, điều dưỡng cho người có công và thân nhân liệt sĩ đang thường trú tại TP.HCM.

Ngày 5-11, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM cho biết đã thẩm tra và thống nhất với tờ trình của UBND TP.HCM về dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chế độ điều dưỡng, hội nghị, tham quan, về nguồn đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.

Qua rà soát, trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, TP.HCM (cũ) đã quy định chính sách hỗ trợ chế độ điều dưỡng, hội nghị, tham quan, về nguồn đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng.

Tuy nhiên, tại các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và Bình Dương (cũ) chưa có chính sách tương tự. Vì vậy, việc xây dựng chính sách lần này thể hiện sự tri ân, quan tâm, chăm lo đặc biệt đối với người có công và gia đình người có công, mang đậm ý nghĩa nhân văn, truyền thống “đền ơn, đáp nghĩa” của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM.

Theo dự thảo, TP.HCM sẽ hỗ trợ chi phí thuê phương tiện đưa đón bằng ô tô hoặc máy bay (hạng phổ thông), bao gồm cả chi phí thuê phương tiện đến sân bay, nhà ga, được thanh toán theo hóa đơn thực tế.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (thứ 3, từ trái sang) cùng chia sẻ với gia đình liệt sĩ Đỗ Văn Đỉ, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025). Ảnh: HN

Người có công và thân nhân liệt sĩ đề xuất được hỗ trợ chi phí ăn uống tối đa 180.000 đồng/người/buổi, không quá ba buổi/ngày. Về chỗ ở, thành phố hỗ trợ chi phí thuê phòng tiêu chuẩn 2 người/phòng, mức tối đa 2 triệu đồng/ngày khi tổ chức tại TP.HCM và 1,8 triệu đồng/ngày khi tổ chức tại các tỉnh.

Chính sách dự kiến được HĐND TP.HCM xem xét thông qua tại kỳ họp chuyên đề giữa tháng 11-2025. Đối tượng áp dụng là người có công đăng ký thường trú tại TP.HCM, đảm bảo không trùng lắp trong năm, với tổng kinh phí thực hiện gần 12,4 tỉ đồng.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cho biết công tác “đền ơn, đáp nghĩa”, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với cách mạng luôn được quan tâm thực hiện, trở thành nét truyền thống nhân văn sâu sắc của thành phố.

Hiện TP.HCM đang quản lý hơn 350.000 hồ sơ người có công với cách mạng, trong đó 47.557 người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, với kinh phí chi trả hơn 134 tỉ đồng/tháng (tính đến tháng 8-2025).

Hằng năm, công tác điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung được tổ chức cho gần 3.100 lượt với tổng kinh phí hơn 15,4 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, công tác quản lý hồ sơ cho thấy tỷ lệ giảm tự nhiên của người có công tăng nhanh do tuổi cao và mắc nhiều bệnh nền, đặc biệt ở các đối tượng như cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Năm 2017, TP.HCM có 63.766 người có công, đến cuối tháng 7-2025 chỉ còn 47.557 người, giảm 16.209 người.

Theo UBND TP.HCM, độ tuổi của người có công hiện nay chủ yếu từ 75 đến 95 tuổi. Vì vậy, việc điều chỉnh, bổ sung các chính sách ưu đãi đặc biệt, trong đó có nâng mức trợ cấp ưu đãi hằng tháng ở mức cao nhất, là rất cần thiết.

Giai đoạn 2025 - 2035 được xem là “10 năm vàng” để thực hiện hiệu quả chính sách ưu đãi người có công.