TP.HCM phê duyệt 6 dự án trọng điểm áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù 05/11/2025 16:54

(PLO)- UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh mục 6 công trình, dự án trọng điểm được ưu tiên áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù, có hiệu lực từ ngày 4-11.

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định về danh mục các công trình, dự án ưu tiên áp dụng theo Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4-11.

Theo đó, phê duyệt danh mục 6 công trình, dự án ưu tiên áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù được quy định tại Nghị quyết.

6 dự án bao gồm: Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ; Khu đô thị Đại học Quốc tế; Tuyến đường sắt đô thị nối trung tâm TP.HCM - Cần Giờ; Khu đô thị đường 3/2 (96 ha); Hạ tầng kỹ thuật, cải tạo địa chất khu đô thị Cù lao Bến Đình (110 ha); Sân bay Côn đảo cấp CHK 4E, quy mô 510 ha.

UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư có liên quan rà soát, tổng hợp nhu cầu sử dụng khoáng sản nhóm III, nhóm IV để báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND TP xem xét, quyết định áp dụng cơ chế chính sách đặc thù theo quy định; đề xuất các khu vực mỏ khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo tiêu chí của Nghị quyết.

Đường sắt đô thị kết nối trung tâm TP.HCM - Cần Giờ là dự án được áp dụng cơ chế đặc thù. Ảnh: NN

UBND các xã, phường, đặc khu được giao chủ động phối hợp, tạo mọi điều kiện cần thiết để các nhà đầu tư, nhà thầu thi công các dự án đầu tư công tìm kiếm các vị trí mỏ vật liệu đủ điều kiện để đưa vào khai thác; thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giao đất cho nhà đầu tư, nhà thầu thi công, sớm đưa mỏ vật liệu vào khai thác theo đúng quy định.

Các sở, ngành chức năng được giao tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép; ngăn chặn tình trạng buôn bán hóa đơn, hợp thức hóa vật liệu không rõ nguồn gốc; bảo vệ an ninh trật tự tại khu vực mỏ và các tuyến vận chuyển vật liệu; giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản đối với các mỏ khoáng sản khai thác theo cơ chế đặc thù.

Theo Nghị quyết số 66.4/2025, các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản nhóm III phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng và khai thác khoáng sản nhóm IV phục vụ thi công các công trình, dự án ưu tiên sẽ được miễn thực hiện các thủ tục quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư, cũng như phê duyệt dự án đầu tư.

Ngoài ra, các hoạt động này không phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm và được miễn thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất (trừ trường hợp liên quan đến đất quốc phòng, an ninh). Đồng thời, không cần thực hiện quy trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hay cấp, đăng ký giấy phép môi trường.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ trực tiếp cấp giấy phép thăm dò và khai thác khoáng sản nhóm III, IV cho các nhà đầu tư, nhà thầu thi công dự án thuộc danh mục ưu tiên.