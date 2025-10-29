TP.HCM ủng hộ đề xuất kéo dài Metro trung tâm TP.HCM - Cần Giờ đến Bến Thành 29/10/2025 12:16

Ngày 29-10, Văn phòng UBND TP.HCM đã ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM tại cuộc họp tổ Công tác đặc biệt rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án, khu đất trên địa bàn TP về giải quyết kiến nghị của Tập đoàn Vingroup.

Kéo dài metro trung tâm TP.HCM - Cần Giờ

Trước đó, trong văn bản gửi UBND TP.HCM và Sở Tài chính, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed đã đề xuất điều chỉnh hướng tuyến đường sắt đô thị tốc độ cao nối trung tâm TP với Cần Giờ.

Theo phương án cũ, tuyến này dài khoảng 48,5 km, đi trên cao, điểm đầu ở đại lộ Nguyễn Văn Linh (giữa nút giao Nguyễn Thị Thập và Lý Phục Man, phường Tân Thuận, quận 7 cũ); điểm cuối nối vào Khu đô thị lấn biển Cần Giờ. Trên tuyến có hai nhà ga (Tân Thuận, Cần Giờ) cùng một depot nằm trong khu đất rộng 39 ha gần khu đô thị lấn biển. Dự án được thiết kế đường đôi, vận tốc tối đa 350 km/h.

Theo đề xuất mới nhất, tuyến sẽ bắt đầu từ khu vực chợ Bến Thành (thay vì phường Tân Thuận) để kết nối trực tiếp với tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Điểm cuối tuyến vẫn đặt tại khu vực Cần Giờ như phương án ban đầu.

VinSpeed cho biết, việc điều chỉnh này nhằm tăng tính liên thông giữa các tuyến đường sắt đô thị, giúp người dân di chuyển thuận tiện hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác và đầu tư của toàn mạng lưới đường sắt đô thị TP.

Metro trung tâm TP.HCM - Cần Giờ giúp rút ngắn thời gian di chuyển.

Theo phương án kỹ thuật, đoạn từ Bến Thành đến Tân Thuận sẽ được thi công ngầm để giảm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đoạn còn lại từ Tân Thuận đến Cần Giờ giữ nguyên như phương án ban đầu.

UBND TP.HCM ủng hộ

Trước đề xuất này, UBND TP kết luận, về dự án tuyến đường sắt đô thị nối trung tâm TP.HCM - Cần Giờ, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác vận hành, tăng độ phủ dịch vụ và khả năng kết nối khu dân cư, trung tâm thương mại và khu vực trung tâm kinh tế - hành chính của TP, tăng tính kết nối với các tuyến metro nằm trong hệ thống đường sắt đô thị TP, góp phần hình thành mạng lưới giao thông công cộng đồng bộ, thuận tiện cho người dân.

UBND TP ủng hộ đề xuất của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed về việc điều chỉnh điểm đầu tuyến từ ga Tân Thuận sang ga Bến Thành; đồng thời đề nghị Tập đoàn Vingroup nghiên cứu phương án phát triển không gian ngầm kết hợp phát triển không gian công cộng tại khu vực chợ Bến Thành theo quy hoạch chung của TP, nhằm nâng cao mỹ quan đô thị, thúc đẩy kinh tế du lịch, cải thiện giao thông khu vực.

UBND TP đề nghị Vinspeed tiếp tục nghiên cứu hướng tuyến nhằm đảm bảo tính khả thi, tối ưu hóa khả năng khai thác, gia tăng khả năng kết nối và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng phát triển không gian đô thị của TP, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư.

Phối hợp với các Sở ngành liên quan cập nhật hướng tuyến bổ sung vào quy hoạch đường sắt đô thị TP. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án tuyến đường sắt đô thị nối trung tâm TP.HCM - Cần Giờ trình Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án tuyến đường sắt đô thị nối trung tâm TP.HCM - Cần Giờ.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao Giám đốc Sở Tài chính - Chủ tịch Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án, khẩn trương tổ chức thẩm định theo quy định pháp luật, trình UBND TP xem xét, quyết định. Thời gian hoàn thành nội dung chỉ đạo nêu trên trước ngày 31-10.