Thông tin mới nhất về tuyến metro nối trung tâm TP.HCM với Cần Giờ 15/10/2025 22:41

(PLO)- UBND TP.HCM vừa thành lập Hội đồng thẩm định để xem xét đề xuất đầu tư tuyến metro trên cao dài 48,5 km nối trung tâm TP với Cần Giờ.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án tuyến đường sắt đô thị nối trung tâm TP.HCM - Cần Giờ do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed đề xuất.

Theo đó, Hội đồng gồm 18 thành viên, do ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài chính, làm Chủ tịch Hội đồng; ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính, làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định là tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án tuyến metro nối trung tâm TP.HCM - Cần Giờ do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed đề xuất theo quy định của pháp luật, trình UBND TP xem xét, quyết định.

Tuyến metro nối trung tâm TP.HCM với Cần Giờ dài 48,5km.

Tuyến đường sắt đô thị mới đang được đề xuất, nối liền trung tâm TP.HCM với khu vực Cần Giờ, có chiều dài khoảng 48,5 km và toàn bộ sẽ được xây dựng trên cao.

Tuyến metro này bắt đầu từ đường Nguyễn Văn Linh (đoạn giữa giao lộ với Nguyễn Thị Thập và Lý Phục Man, thuộc khu vực phường Tân Thuận, quận 7 cũ), kết thúc gần khu đô thị du lịch lấn biển tại Cần Giờ.

Trên hành trình, dự án sẽ xây dựng hai nhà ga chính tại Tân Thuận và Cần Giờ, cùng với một khu depot rộng 39 ha đặt gần khu vực đô thị ven biển. Một điểm nhấn đáng chú ý là tuyến sẽ băng qua sông Soài Rạp bằng một cây cầu dây văng riêng biệt, không sử dụng chung với cầu Cần Giờ sắp được triển khai.

Tuyến đường sắt được thiết kế đôi, với khổ ray tiêu chuẩn 1.435 mm. Tốc độ vận hành dự kiến lên đến 350 km/h. Tổng mức đầu tư được đề xuất là 2,93 tỉ USD (khoảng hơn 76.000 tỉ đồng).

Tuyến metro đi qua 6 phường, xã: Tân Thuận, Tân Mỹ (thuộc Quận 7 cũ), xã Nhà Bè (huyện Nhà Bè cũ), và ba xã thuộc huyện Cần Giờ gồm Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được khởi công trong quý IV năm nay và kỳ vọng hoàn thành vào đầu năm 2028. Sau khi đi vào vận hành, tuyến metro sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa khu trung tâm TP.HCM và huyện Cần Giờ, đồng thời tạo đòn bẩy phát triển kinh tế - du lịch cho khu vực phía Nam thành phố.