Cần Thơ cho phép lưu thông tạm qua cầu Đại Ngãi 2 19/12/2025 19:40

(PLO)- TP thống nhất phương án thông xe hạn chế (phục vụ tạm thời) đối với phương tiện xe thô sơ và ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi qua cầu Đại Ngãi 2.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ký ban hành văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc thông xe hạn chế (phục vụ tạm thời) cầu Đại Ngãi 2, đoạn tuyến từ nút giao ĐH.10 đến nút giao Quốc lộ Nam Sông Hậu.

Theo đó, UBND TP thống nhất phương án thông xe hạn chế (phục vụ tạm thời) đối với phương tiện xe thô sơ và xe ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi. Các phương tiện trên được phép lưu thông theo hướng từ nút giao Quốc lộ 91B (Nam Sông Hậu) đi qua đường huyện 10 (thông qua cầu Đại Ngãi 2) và ngược lại.

UBND TP Cần Thơ thống nhất cho phép phương tiện xe thô sơ và ô tô chở người dưới 16 chỗ lưu thông tạm qua cầu Đại Ngãi 2.

UBND TP Cần Thơ đề nghị BQL dự án 85 (thuộc Bộ Xây dựng, chủ đầu tư) lắp đặt đầy đủ hệ thống báo hiệu theo quy định. Cạnh đó, UBND TP yêu cầu UBND các xã An Thạnh, Đại Ngãi tổ chức giao thông khu vực cầu Đại Ngãi 2 và các nút giao. Đồng thời, thông tin rộng rãi để người dân biết.

"Sau khi dự án hoàn thành, đủ điều kiện đưa vào khai thác, sử dụng đề nghị Ban BQL dự án 85 tổ chức bàn giao theo quy định" - UBND TP Cần Thơ đề nghị.

UBND TP Cần Thơ cũng giao Công an TP, chính quyền các xã An Thạnh và Đại Ngãi chỉ đạo lực lượng chức năng hướng dẫn điều tiết giao thông và xử lý xe quá tải trọng lưu thông.

Ngoài ra, UBND TP cũng giao Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị có liên quan tiếp tục theo dõi, đánh giá và có giải pháp điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện khai thác thực tế ngoài hiện trường.

Cầu Đại Ngãi 2 thuộc dự án cầu Đại Ngãi nối tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, có chiều dài gần 900m, quy mô bốn làn xe. Cầu được khởi công hồi tháng 10-2023 và cơ bản hoàn thành hồi tháng 8-2025.

Thời điểm đó, từ kiến nghị của địa phương, đơn vị thi công đã cho phép các loại xe dưới 16 chỗ, xe tải dưới 3,5 tấn, xe máy và phương tiện thô sơ lưu thông tạm qua cầu. Tuy nhiên, chỉ sau ba ngày, đơn vị phải tạm ngưng cho phép lưu thông.

Lý do là nhiều phương tiện đã đi vào đoạn đường dẫn đang thi công, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Một số phương tiện có dấu hiệu quá tải trọng quy định vẫn cố tình qua cầu, thậm chí có xe va vào cổng hạn chế chiều cao.

Từ thực tế đó, để đảm bảo an toàn trong quá trình hoàn thiện công trình, đơn vị thi công đã lắp đặt các biển báo, rào chắn, dải phân cách cứng, dây phản quang… để hạn chế lưu thông.