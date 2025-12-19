Lộ trình lưu thông vào cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang từ ngày mai 19/12/2025 10:56

(PLO)- Từ ngày mai, 20-12, đoạn cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang chính thức thông xe và Ban Mỹ Thuận đã có hướng dẫn cụ thể lộ trình đi trên tuyến này.

Ngày 19-12, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) cho biết, từ 9 giờ ngày 20-12 sẽ chính thức thông xe dự án thành phần đoạn Cần Thơ – Hậu Giang thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025 đoạn Cần Thơ - Cà Mau.

Từ 9 giờ ngày 20-12 sẽ chính thức thông xe dự án thành phần đoạn Cần Thơ – Hậu Giang. Ảnh: CHÂU ANH

Theo đó, các phương tiện lưu thông theo hướng từ TP Cần Thơ đi Cà Mau sẽ lưu thông theo lộ trình như sau: Từ TP Cần Thơ di chuyển theo tuyến Quốc lộ 91B theo hướng về Cảng Cái Cui (phường Cái Răng, TP Cần Thơ).

Khi đến vòng xoay (đường vào Cảng Cái Cui), các phương tiện rẽ vào tuyến nối vào đường cao tốc tại nút giao IC2, lưu thông đến nút giao IC5 (xã Vị Thủy, TP Cần Thơ) ra Quốc lộ 61B thông qua các tuyến nhánh tại nút giao.

Lộ trình đi vào đoạn Cần Thơ - Hậu Giang. Ảnh: CHÂU ANH

Ở chiều ngược lại, các phương tiện theo Quốc lộ 61B theo đường nhánh tại nút giao IC5 vào đường cao tốc, đến Nút giao IC2, ra tuyến nối cao tốc về Quốc lộ 91B.

Tốc độ lưu thông trên tuyến đối với các phương tiện được giới hạn tối đa 80km/giờ,tối thiểu 60km/giờ. Tốc độ các nhánh thuộc nút giao tối đa 40km/giờ.

Ban quản lý dự án Mỹ Thuận thông cáo, các loại phương tiện bao gồm xe máy chuyên dụng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn tốc độ tối thiểu quy định, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ không được lưu thông trên cao tốc.