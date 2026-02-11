Những nút giao dễ ùn tắc khi người dân TP.HCM về miền Tây ăn Tết 11/02/2026 15:50

(PLO)- Tết Bính Ngọ cận kề, nhu cầu về miền Tây tăng cao. Nhiều tuyến cửa ngõ TP.HCM được cảnh báo ùn tắc, người dân cần chọn lộ trình và thời điểm phù hợp.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến rất gần, nhu cầu đi lại của người dân TP.HCM và các tỉnh, thành phố lớn về miền Tây tăng cao từng ngày. Đây cũng là thời điểm nhiều tuyến giao thông cửa ngõ đứng trước nguy cơ quá tải, ùn tắc kéo dài nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lộ trình và thời gian di chuyển

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 từ chiều 13-2 đến hết ngày 22-2. Trong khoảng thời gian này, nhu cầu về quê, đi du lịch của người dân tăng mạnh, khiến các đầu mối giao thông như sân bay, bến xe, bến phà, ga đường sắt và nhiều khu vực cửa ngõ TP.HCM có nguy cơ cao xảy ra ùn tắc giao thông.

Người dân di chuyển trên quốc lộ 1 về miền Tây cần chọn lộ trình hợp lý để tránh ùn tắc. Ảnh: HUỲNH DU

Trước tình hình trên, các đơn vị chức năng đã chủ động dự báo các “điểm nóng” giao thông, tổ chức điều chỉnh đèn tín hiệu tại một số nút giao, đồng thời triển khai các giải pháp gỡ ùn tắc từ xa. Người dân được khuyến nghị, nếu không có nhu cầu lưu thông trực tiếp vào các khu vực trọng điểm, nên cân nhắc lựa chọn các lộ trình vòng tránh phù hợp nhằm giảm áp lực giao thông.

Đối với người đi ô tô từ TP.HCM về miền Tây, một số hướng lưu thông được gợi ý để hạn chế kẹt xe. Trong đó, có thể chọn trục đường Kinh Dương Vương nối quốc lộ 1, sau đó vào đường dẫn cao tốc và sử dụng cao tốc TP.HCM – Trung Lương để về các tỉnh miền Tây. Ngoài ra, phương án đi từ bến xe Miền Tây qua Kinh Dương Vương, nối quốc lộ 1, rẽ Nguyễn Văn Linh rồi theo quốc lộ 50 cũng là lựa chọn phù hợp để về các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh (cũ).

Quốc lộ N2 tuyến đường giúp người dân từ TP.HCM về miền Tây đón Tết giảm ùn tắc trên quốc lộ 1. Ảnh: HUỲNH DU

Bên cạnh đó, tuyến N2 được xem là phương án thay thế đáng chú ý với hai hướng di chuyển. Phương án thứ nhất là từ đường Trường Chinh, qua quốc lộ 22 tại khu vực bến xe An Sương, đi tỉnh lộ 8 rồi nối tuyến N2 để về các tỉnh Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp. Phương án thứ hai là cũng từ Trường Chinh, qua quốc lộ 22, rẽ vào Nguyễn Văn Bứa, nối đường tỉnh 824 (Tây Ninh) rồi theo tuyến N2 để đi miền Tây

Đáng lưu ý, trên quốc lộ 1 tuyến huyết mạch về miền Tây có ít nhất ba nút giao thường xuyên xảy ra ùn tắc trong các dịp lễ, Tết.

Ngã tư Long Kim, xã Bến Lức, Tây Ninh thường xuyên ùn tắc. Ảnh: HUỲNH DU

Đoạn từ ngã tư Long Kim di chuyển qua Cầu Bến Lức đến ngã tư Bình Nhựt cũng thường xuyên ùn tắc vào các dịp lễ Tết. Ảnh: HUỲNH DU

Thứ nhất là khu vực nút giao Long Kim (xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh), kéo dài từ nút giao này đến cầu Bến Lức và ngã tư Nhựt Chánh. Tại đây, ngoài lưu lượng xe lớn trên quốc lộ 1, còn có phương tiện từ cao tốc TP.HCM – Trung Lương đổ xuống, khiến tình trạng kẹt xe thường xuyên xảy ra, gây nhiều khó khăn cho người dân mỗi mùa Tết đến.

Nút giao Tân Hương thường xuyên ùn tắc vào giờ công nhân đi làm và tan ca. Ảnh: HUỲNH DU

Điểm ùn tắc thứ hai là nút giao Tân Hương (xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp). Khu vực này thường chỉ ùn ứ vào buổi sáng và buổi chiều, trùng thời điểm công nhân đi làm và tan ca khi một số doanh nghiệp chưa nghỉ Tết. Người dân khi về miền Tây được khuyến cáo tránh lưu thông qua đây vào các khung giờ cao điểm để hạn chế kẹt xe.

Nút giao Đồng Tâm thường xuyên ùn tắc khi các phương tiện về miền Tây. Ảnh: HUỲNH DU

Điểm thứ ba là nút giao Đồng Tâm (tỉnh Đồng Tháp), hướng từ TP.HCM về miền Tây qua cầu Rạch Miễu 2. Đây là khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc kéo dài do mật độ phương tiện dồn về miền Tây, cộng thêm lượng xe từ cao tốc TP.HCM – Trung Lương nhập dòng để đi các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh (cũ).

Người dân về miền Tây cần chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, nước uống...giúp hành trình về quê đón Tết an toàn, thuận lợi. Ảnh: HUỲNH DU

Để tránh kẹt xe hiệu quả, người dân được khuyến nghị chủ động di chuyển sớm trước Tết từ 2–3 ngày. Thời điểm khởi hành phù hợp là sáng sớm từ 4–5 giờ hoặc ban đêm sau 22 giờ. Trước khi lên đường, cần chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, nước uống, đồ ăn nhẹ và thường xuyên theo dõi tình hình giao thông để linh hoạt điều chỉnh lộ trình, giúp hành trình về quê đón Tết được an toàn, thuận lợi hơn.