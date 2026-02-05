Bến phà Trần Phú nối Cần Thơ - Vĩnh Long hoạt động trở lại từ hôm nay

(PLO)- Sau nhiều tháng phải dừng hoạt động do vướng pháp lý liên quan đến thủ tục cấp phép hoạt động bến thủy nội địa, bến phà Trần Phú nối Cần Thơ - Vĩnh Long đã được hoạt động trở lại trong 3 tháng.
“Trong quá trình xem xét, xác định nguồn gốc đất để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, UBND TP có văn bản đề nghị địa phương tạo điều kiện để bến hoạt động phục vụ bà con đi lại dịp Tết. Qua xem xét, phường thống nhất gia hạn cho bến hoạt động tạm trong ba tháng” - Chủ tịch UBND phường Cái Khế thông tin thêm.
“Trong thời gian gia hạn bến phà Trần Phú hoạt động tạm theo gia hạn của địa phương, Cảng vụ Đường thủy nội địa sẽ phối hợp với lực lượng liên quan tăng cường kiểm tra, nhắc nhở chủ bến tuân thủ các quy định về an toàn giao thông đường thủy, đảm bảo an toàn cho người dân” - Ông Nguyễn Văn Sới, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa (Sở Xây dựng TP Cần Thơ) cho hay.