Bến phà Trần Phú nối Cần Thơ - Vĩnh Long hoạt động trở lại từ hôm nay

Bến phà Trần Phú nối Cần Thơ - Vĩnh Long hoạt động trở lại từ hôm nay

CHÂU ANH

(PLO)- Sau nhiều tháng phải dừng hoạt động do vướng pháp lý liên quan đến thủ tục cấp phép hoạt động bến thủy nội địa, bến phà Trần Phú nối Cần Thơ - Vĩnh Long đã được hoạt động trở lại trong 3 tháng.

Chiều 5-2, trao đổi với PV PLO﻿, ông Bùi Văn Kiệt, Chủ tịch UBND phường Cái Khế (TP Cần Thơ﻿) xác nhận bến phà Trần Phú nối Cần Thơ - Vĩnh Long vừa được cấp phép hoạt động tạm ba tháng, kể từ ngày hôm nay (ngày 5-2).
“Trong quá trình xem xét, xác định nguồn gốc đất để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, UBND TP có văn bản đề nghị địa phương tạo điều kiện để bến hoạt động phục vụ bà con đi lại dịp Tết. Qua xem xét, phường thống nhất gia hạn cho bến hoạt động tạm trong ba tháng” - Chủ tịch UBND phường Cái Khế thông tin thêm.
Video: Bến phà Trần Phú (TP Cần Thơ﻿) hoạt động trở lại
Bến phà Trần Phú nối Cần Thơ - Vĩnh Long hoạt động từ 4-21 giờ hàng ngày, đã tồn tại khoảng 15 năm qua. Bến phà này có thời gian di chuyển từ khu vực Bình Minh (Vĩnh Long) đi Ninh Kiều (TP Cần Thơ) ngắn hơn đi cầu Cần Thơ, nên được bà con lao động, học sinh﻿, sinh viên… ưa chuộng.
Tuy nhiên, khoảng giữa tháng 9-2025, do vướng pháp lý﻿ liên quan đến thủ tục cấp phép hoạt động bến thủy nội địa, gồm: thiếu thủ tục đăng ký đất đai, hợp đồng thuê mặt nước… bến phà Trần Phú phải tạm dừng hoạt động.
Bà Nguyễn Thị Bé Ba (ngụ phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) kể khi bến phà dừng hoạt động, hàng ngày bà qua sông bằng phương tiện đò ngang﻿. Tuy nhiên, do phương tiện này không đảm bảo an toàn nên bị lực lượng chức năng xử lý, không cho hoạt động. Và hàng ngày bà phải đạp xe qua cầu Cần Thơ để qua Ninh Kiều mua bán, đoạn đường dài hơn, mất trên dưới một giờ đồng hồ.
“Bến phà hoạt động lại như trước tôi rất mừng. Bến phà này đi từ nhà tôi qua chợ gần hơn, nhanh hơn, mua bán được hơn. Như hôm nay, tôi kịp tới chợ bán hết rồi quay về đưa con đi học” - bà Bé Ba cho biết.
Cùng niềm vui khi bến phà được hoạt động lại, ông Lê Hoàng Quốc Cường (ngụ phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) chia sẻ: “Hôm nay hay tin phà chạy lại tôi cùng nhiều người khác rất mừng. Đi phà tiện hơn, đi đường cầu phải đi một vòng lớn, xa hơn. Bến phà này chủ yếu phục vụ cho người lao động ở Bình Minh, Cái Khế… vì nó thuận tiện; chỉ cần qua phà là đến nơi cần đến”.

“Trong thời gian gia hạn bến phà Trần Phú hoạt động tạm theo gia hạn của địa phương, Cảng vụ Đường thủy nội địa sẽ phối hợp với lực lượng liên quan tăng cường kiểm tra, nhắc nhở chủ bến tuân thủ các quy định về an toàn giao thông đường thủy, đảm bảo an toàn cho người dân” - Ông Nguyễn Văn Sới, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa (Sở Xây dựng TP Cần Thơ) cho hay.

