Bến phà Trần Phú nối Cần Thơ - Vĩnh Long hoạt động trở lại từ hôm nay 05/02/2026 17:45

(PLO)- Sau nhiều tháng phải dừng hoạt động do vướng pháp lý liên quan đến thủ tục cấp phép hoạt động bến thủy nội địa, bến phà Trần Phú nối Cần Thơ - Vĩnh Long đã được hoạt động trở lại trong 3 tháng.