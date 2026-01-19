Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau chính thức khai thác từ trưa nay 19-1 19/01/2026 07:00

(PLO)- Cùng với đoạn Cần Thơ - Hậu Giang đã đưa vào khai thác từ ngày 22-12-2025, toàn bộ tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, với chiều dài gần 111km đã được khai thác toàn tuyến.

Sáng 19-1, BQL dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) cho hay từ 11 giờ hôm nay cao tốc Hậu Giang - Cà Mau chiều dài 73,2km sẽ đưa vào khai thác theo phương án tổ chức giao thông được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Như vậy, cùng với đoạn Cần Thơ - Hậu Giang, chiều dài hơn 37km đã đưa vào khai thác từ ngày 22-12-2025, toàn bộ tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, với chiều dài tuyến chính gần 111km đã được khai thác toàn tuyến.

Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau chiều dài 73,2km chính thức đưa vào khai thác từ trưa 19-1. Ảnh: CHÂU ANH

Hướng lưu thông cao tốc Cần Thơ - Cà Mau như sau:

Tại điểm đầu tuyến ở TP Cần Thơ: Các phương tiện di chuyển theo tuyến Quốc lộ 91B theo hướng về Cảng Cái Cui (phường Cái Răng). Khi đến vòng xoay (đường vào Cảng Cái Cui), các phương tiện rẽ vào tuyến nối tại nút giao IC2 rồi vào cao tốc.

Tại điểm cuối ở Cà Mau: Các phương tiện đi vào đường Hành lang ven biển phía Nam (đường Xuyên Á), đến nút giao IC12 và rẽ phải để vào tuyến cao tốc. Trường hợp các phương tiện đi từ An Giang cũng di chuyển trên đường Xuyên Á, rồi rẽ trái vào cao tốc tại nút giao IC12.

Tại tỉnh Hậu Giang cũ: các phương tiện đi Quốc lộ 61B và vào, ra cao tốc tại nút giao IC5 (xã Vị Thủy, TP Cần Thơ) thông qua các tuyến nhánh tại nút giao.

BQL dự án Mỹ Thuận cũng cho hay các phương tiện không được phép tham gia giao thông trên cao tốc, gồm: Xe máy chuyên dụng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn tốc độ tối thiểu quy định, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ.

Chủ đầu tư cũng lưu ý các phương tiện được phép lưu thông trên cao tốc Cần Thơ - Cà Mau với tốc độ tối đa 80km/giờ và tốc độ tối thiểu 60km/giờ.