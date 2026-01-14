Sắp khởi công cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum 14/01/2026 15:37

Ngày 14-1, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết tỉnh đã tiếp nhận văn bản phản hồi của Bộ Xây dựng liên quan đến đề xuất hình thức đầu tư, phương án triển khai dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum.

Theo Bộ Xây dựng, dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum đã được bổ sung vào danh mục các công trình, dự án trọng điểm quốc gia. Đồng thời, Thủ tướng giao chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tham gia Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Hiện Quốc lộ 24 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối đông - tây Quảng Ngãi.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chủ quản, khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư, triển khai các thủ tục tiếp theo theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị tỉnh Quảng Ngãi triển khai đồng bộ các nhiệm vụ; trong đó khẩn trương hoàn thành việc lập, trình duyệt chủ trương đầu tư dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum trước ngày 31-12-2025. Đồng thời, đẩy nhanh các thủ tục đầu tư, triển khai công tác giải phóng mặt bằng để phấn đấu khởi công công trình vào dịp 19-5-2026.

Nhiều đoạn hẹp, cua gấp trên Quốc lộ 24 đoạn qua đèo Violak.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi có tờ trình đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính xem xét chuyển đoạn tuyến từ xã Nguyễn Nghiêm đến xã Măng Đen, dài khoảng 82 km, từ hình thức đầu tư công sang đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 25.100 tỉ đồng.

Theo đề xuất, nhà đầu tư cam kết tự huy động 100% vốn để thực hiện dự án trong giai đoạn 2025 - 2029, thanh toán bằng quỹ đất. UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng phương án này sẽ góp phần giảm áp lực cho ngân sách nhà nước, đồng thời tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Đối với các đoạn tuyến còn lại gồm Măng Đen - Kon Tum, Kon Tum - Ngọc Hồi, Ngọc Hồi - Bờ Y, UBND tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục làm cơ quan chủ quản đầu tư, tổ chức triển khai xây dựng theo từng giai đoạn.

Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum dài khoảng 136 km, điểm đầu tại xã Nguyễn Nghiêm, kết nối với cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, điểm cuối nối với đường Hồ Chí Minh hiện hữu. Tuyến được quy hoạch quy mô bốn làn xe, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 44.355 tỉ đồng.

Việc sớm hoàn thành tuyến cao tốc này được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giảm tải cho Quốc lộ 24, hiện là tuyến kết nối Đông - Tây chủ yếu của tỉnh Quảng Ngãi; đồng thời tạo động lực liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế, khai thác hiệu quả lợi thế từ cửa khẩu quốc tế Bờ Y đến cảng biển Dung Quất.