Bắt giam chủ quán karaoke Venus ở Quảng Ngãi 13/01/2026 20:32

Tối 13-1, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp Viện KSND khu vực 1, tỉnh Quảng Ngãi thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Vương (47 tuổi, trú xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi).

Ông Vương là chủ cơ sở karaoke Venus, bị bắt về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an kiểm tra cơ sở karaoke Venus ngày 15-09-2025.

Cơ sở karaoke Venus nằm tại số 100 đường Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, rạng sáng 15-9-2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ kiểm tra karaoke Venus. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 79 người dương tính với chất ma túy tại 10 phòng hát của cơ sở này.

Ngày 22-9-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án hình sự về các hành vi chứa chấp, tổ chức, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại karaoke Venus.

Quá trình điều tra xác định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều người liên quan. Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam 38 bị can về các tội danh liên quan đến ma túy. Trong đó chín bị can là chủ và nhân viên của cơ sở karaoke Venus.

Hiện vụ án đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.