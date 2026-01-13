Mang dao, kiếm đuổi đánh nhầm người, 21 thanh niên bị khởi tố 13/01/2026 17:20

(PLO)- Nhóm 21 thanh niên ở Quảng Ngãi mang hung khí chạy ra đường tìm đối thủ trả thù thì truy đuổi, đánh nhầm người.

Ngày 13-1, Công an xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị khởi tố bị can 21 người về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn, bị đánh trước đó, Nguyễn Chí Thành (21 tuổi, trú thôn Trường Định, xã Tịnh Khê) cầm đầu một nhóm thanh niên chuẩn bị nhiều hung khí như dao phát bờ, kiếm… để tìm nhóm của Đặng Công Tuyến nhằm trả thù.

Nhóm 21 thanh niên bị khởi tố.

Sau đó, tại khu vực công viên phía bắc cầu Cổ Lũy thuộc thôn Trường Định, xã Tịnh Khê, nhóm của Nguyễn Chí Thành phát hiện anh MT cùng một số người đang đứng trong công viên. Cho rằng đây là nhóm của Đặng Công Tuyến, nhóm này la hét, sử dụng hung khí truy đuổi, ném bia về phía nhóm anh T. Trước tình huống nguy hiểm, nhóm anh T bỏ chạy để tránh bị tấn công.

Trong quá trình tuần tra, tổ tuần tra đặc biệt của Công an xã Tịnh Khê phát hiện vụ việc, nhanh chóng tổ chức khống chế, vây bắt những người liên quan, bảo đảm an toàn cho khu vực.

Căn cứ tài liệu điều tra, Công an xã Tịnh Khê đã khởi tố bị can 21 người; trong đó áp dụng biện pháp tạm giam đối với 4 người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 17 người còn lại để phục vụ công tác điều tra.