Quảng Ngãi: Dự án 15 năm chưa xong, đất công viên biến thành sân tennis 13/01/2026 09:25

(PLO)- Sau 15 năm trúng đấu giá, dự án khu dân cư Phan Đình Phùng (Quảng Ngãi) vẫn chưa hoàn thiện hạ tầng nhưng hàng ngàn mét vuông đất công viên bị sử dụng sai mục đích làm sân bóng, sân tennis.

Dự án khu dân cư Phan Đình Phùng có diện tích hơn 15 ha, hiện thuộc phường Cẩm Thành và phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi. Ban đầu, dự án do UBND TP Quảng Ngãi cũ làm chủ đầu tư, đến năm 2009 được điều chỉnh giao cho Trung tâm Phát triển và khai thác quỹ đất TP Quảng Ngãi cũ.

Khu đất thuộc dự án nhìn từ trên cao.

Cam kết làm 3 năm, kéo dài 15 năm

Năm 2010, khu đất được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất khi chưa đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt là đơn vị trúng đấu giá với số tiền 89,5 tỉ đồng.

Công viên cỏ dại mọc um tùm.

Theo phương án đấu giá được chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi cũ phê duyệt tháng 8-2010, thời gian thực hiện đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật của toàn bộ khu đất không quá 3 năm.

Tuy nhiên, sau 15 năm, chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thiện, bàn giao đầy đủ hạ tầng kỹ thuật cho chính quyền địa phương theo cam kết.

Sau 15 năm, nhiều khu vực dự án vẫn còn um tùm cây cỏ.

Xây công trình kinh doanh không phép trên đất công viên

Một trong những hạng mục đáng chú ý tại dự án là khu đất công viên cây xanh phục vụ cộng đồng, diện tích 19.381 m² theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt. Thực tế, chủ đầu tư mới thực hiện khoảng 60% diện tích theo quy hoạch. Phần diện tích còn lại bị sử dụng làm sân bóng đá, sân tennis và các công trình kinh doanh trong thời gian dài.

Tại khu đất công viên có nhiều công trình kinh doanh sai quy hoạch như sân bóng đá, sân tenis, sân pickleball.

Việc khai thác các hạng mục này không đúng mục đích sử dụng đất, không phù hợp với quy hoạch và phương án trúng đấu giá đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trước tình trạng trên, UBND TP Quảng Ngãi cũ đã nhiều lần có văn bản yêu cầu Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt chấm dứt việc khai thác kinh doanh trái quy hoạch, khẩn trương đầu tư hoàn chỉnh hạng mục công viên cây xanh, bàn giao các công trình hạ tầng xã hội cho địa phương quản lý. Tuy nhiên, đến nay các yêu cầu này vẫn chưa được thực hiện đầy đủ.

Phần nhiều diện tích quy hoạch công viên bị biến thành sân bóng đá.

Trao đổi về vấn đề này, ông Hoàng Ngô Khánh Phúc, Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm Thành, cho biết đối với hạng mục vườn hoa, cây xanh có diện tích 19.381 m², trước đây UBND TP Quảng Ngãi cũ đã nhiều lần có văn bản yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện theo quy hoạch.

"UBND TP Quảng Ngãi cũ yêu cầu chấm dứt việc khai thác phần diện tích này vào mục đích kinh doanh, đồng thời bàn giao các hạng mục công viên cây xanh và một số công trình hạ tầng xã hội thuộc dự án để địa phương quản lý, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. Tuy nhiên, đến nay công ty vẫn chưa thực hiện", ông Phúc thông tin.

Thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm

Theo kết luận thanh tra do Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi ban hành mới đây, phương án đấu giá chưa quy định cụ thể nội dung, cách thức triển khai xây dựng, dẫn đến việc doanh nghiệp tự lập thiết kế cơ sở và thiết kế thi công để thực hiện dự án.

UBND TP Quảng Ngãi cũ chưa đầu tư cơ sở hạ tầng trước khi tổ chức đấu giá, không tuân thủ quy định về đầu tư; đồng thời phê duyệt giá khởi điểm, phương án đấu giá, kết quả đấu giá không đúng thẩm quyền.

Kết luận thanh tra nêu chủ đầu tư chưa hoàn thành nhiều hạng mục.

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi xác định Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt chưa hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật để bàn giao, bao gồm các hạng mục vườn hoa, cây xanh, thể dục thể thao, PCCC và đường giao thông. Công ty chưa lắp đặt phay ngăn mùi tại các hố thu nước; xây dựng không phù hợp với bản vẽ kiến trúc cảnh quan; chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ và chưa thực hiện nghiệm thu PCCC theo quy định trước khi đưa hệ thống vào hoạt động.

Ngoài ra, doanh nghiệp chủ yếu tập trung hoàn thiện hạ tầng tại các khu đất ở để chuyển nhượng, trong khi các lô đất cơ sở sản xuất, kinh doanh chậm được triển khai, để đất trống kéo dài, gây lãng phí tài nguyên.

Nhiều khu vực kinh doanh tư nhân hình thành ngay trên khu đất quy hoạch công viên, vườn hoa.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt khẩn trương đầu tư xây dựng các lô đất ký hiệu CC1, CC2, CC4, CC5, CC6, CC7 theo quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500; đồng thời hoàn thiện, bàn giao đầy đủ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp UBND các phường Cẩm Thành, Nghĩa Lộ kiểm tra, giám sát, tham mưu UBND tỉnh xem xét thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai, nhằm tránh lãng phí tài nguyên và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Phóng viên đã liên hệ Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt để đăng ký làm việc, tìm hiểu thêm thông tin về dự án trên nhưng chưa nhận được câu trả lời.