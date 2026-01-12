Quảng Ngãi bổ nhiệm tân Giám đốc Sở Tài chính 12/01/2026 15:41

(PLO)- Ông Nguyễn Văn Trọng được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi.

Chiều 12-1, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ.



Tại Hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Tạ Công Dũng đã công bố Quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài chính giữ chức Giám đốc Sở Tài chính trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 10-1-2026 đến ngày 10-1-2031.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi cho ông Nguyễn Văn Trọng (bìa trái).

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang chúc mừng ông Nguyễn Văn Trọng được tín nhiệm, phân công giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính.



Đồng thời, nhấn mạnh vai trò quan trọng của Sở Tài chính trong công tác tham mưu lĩnh vực tài chính - kế hoạch, ngân sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang phát biểu chúc mừng.

Trên cương vị công tác mới, đề nghị tân Giám đốc Sở Tài chính tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh, kinh nghiệm. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức đơn vị.

Tân giám đốc sở cũng cần chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu UBND tỉnh liên quan đến tài chính - kế hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Trọng cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Ông cũng hứa sẽ cùng tập thể Sở Tài chính phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong công việc. Thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài chính - kế hoạch, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.