Hàng trăm khách mắc kẹt do xung đột Trung Đông được hỗ trợ di chuyển sang châu Âu 16/03/2026 16:57

(PLO)- Hàng trăm hành khách bị mắc kẹt tại Việt Nam đã được các hãng hàng không hỗ trợ di chuyển sang châu Âu.

Ngày 16-3, Cục Hàng không Việt Nam cho biết không phận khu vực Trung Đông hiện vẫn chưa trở lại trạng thái khai thác bình thường. Nhiều vùng thông báo bay trong khu vực tiếp tục áp dụng các biện pháp hạn chế hoặc đóng cửa từng phần, khiến hoạt động bay quốc tế qua khu vực này bị gián đoạn và phải điều chỉnh đường bay.

Theo Cục Hàng không, từ ngày 15 đến 17-3, hãng hàng không Qatar Airways dự kiến khai thác một số chuyến bay hạn chế từ Doha đến các điểm như Istanbul, Bangkok, Kuala Lumpur… Đồng thời, hãng cũng bố trí các chuyến bay đến Doha từ các thành phố như Dallas, Toronto, Amsterdam, Frankfurt nhằm hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa không phận.

Tại Việt Nam, hãng đã thực hiện chuyến bay QR7351 giải tỏa hành khách từ Hà Nội đến Paris (Pháp). Chuyến bay khởi hành rạng sáng 15-3 và vận chuyển hơn 400 hành khách bị mắc kẹt do ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông.

Hiện hàng ngàn hành khách có nhu cầu di chuyển sang các nước Trung Đông. Ảnh: V.LONG

Hãng hàng không Emirates tiếp tục khai thác hạn chế sau khi một phần không phận khu vực được mở lại. Cụ thể, trong hai ngày 14 và 15-3, hãng vẫn duy trì các chuyến bay từ Hà Nội đi Dubai nhưng hủy cặp chuyến bay EK364/EK365 trên đường bay Dubai - TP.HCM và chiều ngược lại.

Trong khi đó, từ ngày 14 đến 20-3, hãng Etihad Airways thông báo khai thác trở lại các chuyến bay chở khách EY430/EY431 và EY432/EY433 trên đường bay Hà Nội - Abu Dhabi và chiều ngược lại. Dự kiến gần 3.000 hành khách sẽ được vận chuyển trong giai đoạn này. Các chuyến bay chở hàng của hãng vẫn được khai thác theo kế hoạch.

Cục Hàng không cho biết thêm trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng mạnh, nhiều hãng hàng không đã bắt đầu điều chỉnh chính sách giá. Chẳng hạn, hãng hàng không Ấn Độ IndiGo thông báo áp dụng phụ thu nhiên liệu từ ngày 14-3 đối với các chuyến bay nội địa và quốc tế nhằm bù đắp chi phí nhiên liệu tăng cao.