Cần Thơ: Phấn đấu ngày 30-6 sẽ thông xe kỹ thuật cao tốc trục ngang ĐBSCL 14/01/2026 18:15

Theo BQL dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ, đến đầu năm 2026, dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 qua địa bàn TP (dự án thành phần 2, 3, 4) đã hoàn thành 100% công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Cũng theo chủ đầu tư, tổng cộng ba dự án thành phần có 11 gói thầu xây lắp, gồm 10 gói thầu thi công xây lắp và một gói thầu thi công xây lắp hệ thống an toàn giao thông. Tính đến cuối năm 2025, cả ba dự án thành phần đã giải ngân hơn 14.628 kế hoạch vốn được giao, đạt hơn 73,7%.

Về nguồn vật liệu cát san lấp cho dự án, tổng nhu cầu của dự án thành phần 2, 3, 4 là hơn 20 triệu m3 cát. Trong đó, đã xác định nguồn khoảng 15 triệu m3, khai thác về công trình hơn 9,16 triệu m3. Còn lại hơn 5 triệu m3, chủ đầu tư đang tiếp tục liên hệ với các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, để thực hiện thủ tục khai thác, bổ sung nguồn cát cho dự án.

Đối với vật liệu đá, tổng nhu cầu phục vụ cho cả ba dự án thành phần là hơn 3,1 triệu m3. Đến nay, khối lượng đá đã xác định nguồn là 1,838 triệu m3; khối lượng chưa xác định nguồn hơn 1 triệu m3, chủ đầu tư và nhà thầu đang tiếp tục liên hệ, đăng ký nhu cầu tại các mỏ đá thuộc tỉnh Đồng Nai, TP.HCM, cơ bản đáp ứng nhu cầu nguồn vật liệu.

Theo chủ đầu tư, hiện tiến độ thực hiện các công trình trình cầu trên tuyến đạt và vượt tiến độ đề ra. Tuy nhiên, phần tuyến còn một số đoạn chưa đạt tiến độ theo yêu cầu do nguồn vật liệu cát tập kết về công trường ban đầu còn chậm, đang khẩn trương đắp cát gia tải nền đường.

Thời gian tới, chủ đầu tư sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tư vấn, nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị và đề ra các giải pháp rút ngắn tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án theo Nghị quyết Quốc hội, Nghị quyết Chính phủ.

Mới đây, tại buổi kiểm tra tình hình tổ chức thi công của dự án ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ công trình. Theo đó, quyết tâm đến ngày 30-6 phải thông xe kỹ thuật cho dự án.