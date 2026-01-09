Bộ trưởng Trần Hồng Minh: Phải đưa cao tốc đoạn Hậu Giang - Cà Mau khai thác trước ngày 19-1 09/01/2026 14:42

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu chủ đầu tư tập trung chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; đưa tuyến chính đoạn Hậu Giang - Cà Mau vào khai thác trước ngày 19-1.

Sáng 9-1, ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng dẫn đầu đoàn công tác của Bộ đến kiểm tra công tác tổ chức thi công dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài tuyến chính gần 111km; được chia làm hai dự án thành phần gồm đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau. Dự án có quy mô bốn làn xe, tổng mức đầu tư hơn 27.520 tỉ đồng; do BQL dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn Cần Thơ - Hậu Giang với chiều dài hơn 37km đã hoàn thành đưa vào khai thác từ ngày 22-12-2025. Ảnh: CHÂU ANH

Đến nay, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang với chiều dài hơn 37km đã hoàn thành đưa vào khai thác từ ngày 22-12-2025. Theo đánh giá bước đầu, từ khi đưa vào khai thác đến nay lưu lượng xe ngày một tăng dần. Tuy nhiên, quá trình khai thác ổn định, công tác đảm bảo an toàn giao thông luôn được chú trọng và đảm bảo an toàn trên tuyến.

Hiện, đoạn tuyến này đang thi công một số hạng mục phụ trợ, như: rãnh thu nước trên mái taluy, ốp mái taluy tứ nón đầu cầu, cống... dự kiến hoàn thành trong tháng 1-2026.

Còn đoạn Hậu Giang - Cà Mau, với chiều dài hơn 73km, đến nay đã cơ bản hoàn thành đủ điều kiện đưa vào khai thác khoảng 60km. Hiện đang thi công các hạng mục an toàn giao thông và đã đạt đạt 85% khối lượng.

Cũng theo chủ đầu tư, nguyên nhân chậm là do giai đoạn cuối, nhà thầu Hải Đăng thi công không đảm bảo tài chính. BQL dự án Mỹ Thuận đã cắt chuyển toàn bộ khối lượng bê tông nhựa còn lại và các hạng mục khác thuộc tuyến chính cho Công ty Bắc Trung Nam thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh (bìa trái) đến kiểm tra công tác tổ chức thi công dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Ảnh: CHÂU ANH

Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng quà, động viên kỹ sư, công nhân, người lao động đang thi công tại đoạn Hậu Giang - Cà Mau. Ảnh: CHÂU ANH

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Trần Hồng Minh một lần nữa nhấn mạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ĐBSCL. Từ đó, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu chủ đầu tư tập trung chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; đưa tuyến chính đoạn Hậu Giang - Cà Mau vào khai thác trước ngày 19-1.

Đối với đoạn Cần Thơ - Hậu Giang đang khai thác, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư rà soát, bố trí đầy đủ hệ thống an toàn giao thông. Đồng thời, tổ chức người trực điều tiết, hướng dẫn, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.