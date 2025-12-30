Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau vẫn chưa thể lưu thông trong ngày 31-12 30/12/2025 20:05

(PLO)-Dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau (thuộc cao tốc Cần Thơ - Cà Mau) chưa thể đưa vào khai thác từ 9 giờ 00 ngày 31-12 như dự kiến.

Tối 30-12, BQL dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) phát đi thông tin báo chí điều chỉnh thời gian dự kiến đưa vào khai thác dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau (thuộc dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau)

Trước đó, ngày 19-12, thông tin báo chí, BQL dự án Mỹ Thuận cho hay dự án thành phần đoạn Hậu Giang – Cà Mau dự kiến đưa vào khai thác từ 9 giờ 00 ngày 31-12.

Ngày 19-12, Bộ Xây dựng tổ chức lễ khánh thành, thông xe kỹ thuật đoạn Cần Thơ - Cà Mau và chính thức đưa vào khai thác vào lúc 9 giờ ngày 22-12. Ảnh: BT

Tuy nhiên, từ sau lễ thông xe kỹ thuật (ngày 19-12) đến nay, khu vực dự án thường xuyên có mưa lớn kéo dài. Từ đó, ảnh hưởng đến công tác thi công và hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Ngoài ra, dự án cũng đang tập trung hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông để đảm bảo đủ điều kiện khai thác an toàn. Do đó, chưa thể đưa vào khai thác trong ngày 31-12 như dự kiến trước đó.

“Dự án sẽ được hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 1-2026, thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau” - BQL dự án Mỹ Thuận cho hay.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có tổng chiều dài hơn 110km và gần 26km tuyến nối, khởi công ngày 1-1-2023, khánh thành ngày 19-12, gồm dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang và dự án thành phần Hậu Giang - Cà Mau.

Dự án đi qua địa bàn TP Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Cà Mau. Điểm đầu dự án thuộc địa phận phường Cái Răng (TP Cần Thơ), điểm cuối giao với đường hành lang ven biển phía Nam thuộc địa phận xã Hồ Thị Kỷ (tỉnh Cà Mau).

Ngày 19-12, Bộ Xây dựng tổ chức lễ khánh thành, thông xe kỹ thuật đoạn Cần Thơ - Cà Mau và chính thức đưa vào khai thác vào lúc 9 giờ ngày 22-12.