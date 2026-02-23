CSGT Cần Thơ trực xuyên Tết đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

CSGT Cần Thơ trực xuyên Tết đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

CHÂU ANH

(PLO)- Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ đã xử lý hơn 6.130 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trong đó có gần 1.560 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

csgt-can-tho-mung-6-tet-19.jpg
Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ﻿ đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc và góp phần kéo giảm tai nạn giao thông﻿.
csgt-can-tho-mung-1-tet-9.jpg
csgt-can-tho-mung-1-tet-17.jpg
Cụ thể, lực lượng CSGT đã phối hợp, tổ chức hơn 700 cuộc tuần tra, kiểm soát. Qua đó, phát hiện, xử lý hơn 6.130 trường hợp vi phạm, trong đó có gần 1.560 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
csgt-can-tho-mung-1-tet-49.jpg
Tính từ ngày bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán﻿ đến mùng 6 Tết, trên địa bàn TP Cần Thơ﻿ xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông, làm 14 người tử vong và năm người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ và số người bị thương giảm.
csgt-can-tho-mung-1-tet-27.jpg
Cùng với cả nước, từ 10 giờ sáng ngày 17-2 (Mùng 1 Tết), lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ﻿ đã đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết.
csgt-can-tho-mung-6-tet-29.jpg
csgt-can-tho-mung-6-tet-24.jpg
Cạnh đó, lực lượng còn tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với phương tiện vận chuyển hành khách tuyến cố định trong ba ngày nghỉ cuối.
csgt-can-tho-mung-6-tet-28.jpg
Kết quả, chưa ghi nhận tình trạng các phương tiện chở quá số người quy định, nhồi nhét khách, các tài xế không vi phạm nồng độ cồn﻿, tuân thủ tốc độ. Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn phát hiện một số lỗi như để hàng hóa trong khoang hành khách, chuyển làn đường không đúng quy định...
csgt-can-tho-mung-6-tet-13.jpg
Bên cạnh tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm, lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ cũng có mặt tại những vị trí trọng điểm vào các ngày cao điểm có đông phương tiện lưu thông để điều tiết, đảm bảo giao thông﻿ thông suốt, không xảy ra ùn tắc.
can-tho-giao-thua-2026-20.jpg
Ngoài ra, lực lượng còn tổ chức ứng trực đảm bảo giao thông cho các sự kiện, lễ hội trên địa bàn TP. Trong ảnh, lực lượng CSGT phân luồng đảm bảo an toàn giao thông﻿ trong đêm giao thừa.
khai-mac-duong-hoa-can-tho-15.jpg
khai-mac-duong-hoa-can-tho-20.jpg
khai-mac-duong-hoa-can-tho-17.jpg
Lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ điều tiết giao thông trong đêm khai mạc Đường Hoa nghệ thuật Cần Thơ mừng Xuân Bính Ngọ.

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), trong chín ngày nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông, làm 230 người tử vong và 274 người bị thương; giảm sâu trên cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm trước.

Lực lượng CSGT toàn quốc đã tuần tra, phát hiện và xử lý 76.374 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Qua đó, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn 2.473 trường hợp; tạm giữ 747 ô tô, 26.742 mô tô và 1.062 phương tiện khác.

Đáng chú ý, tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn vẫn chiếm tỉ lệ cao với 26.337 trường hợp, tăng 53,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lực lượng CSGT cũng đã phát hiện, xử lý 15.728 trường hợp phương tiện vi phạm tốc độ; 34 trường hợp lái xe dương tính với ma túy; 64 trường hợp vi phạm quá khổ, quá tải.

CHÂU ANH
