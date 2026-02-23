CSGT Cần Thơ trực xuyên Tết đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), trong chín ngày nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông, làm 230 người tử vong và 274 người bị thương; giảm sâu trên cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm trước.

Lực lượng CSGT toàn quốc đã tuần tra, phát hiện và xử lý 76.374 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Qua đó, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn 2.473 trường hợp; tạm giữ 747 ô tô, 26.742 mô tô và 1.062 phương tiện khác.

Đáng chú ý, tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn vẫn chiếm tỉ lệ cao với 26.337 trường hợp, tăng 53,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lực lượng CSGT cũng đã phát hiện, xử lý 15.728 trường hợp phương tiện vi phạm tốc độ; 34 trường hợp lái xe dương tính với ma túy; 64 trường hợp vi phạm quá khổ, quá tải.